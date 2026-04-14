HONOR объявила о стратегическом партнерстве с ZXMOTO

Партнерство логично объединяет оба бренда вокруг близкой аудитории — молодых, ориентированных на результат потребителей и технологических энтузиастов.

Компания HONOR, развивающая глобальную AI-экосистему устройств, объявила о стратегическом партнерстве с ZXMOTO. В рамках соглашения HONOR выступит официальным стратегическим партнером международной кампании ZXMOTO в чемпионате FIM Superbike World Championship. Партнерство объединяет два быстрорастущих бренда, работающих на стыке высокотехнологичного производства, инженерных разработок, производительности и премиального пользовательского опыта.

Основанная Чжан Сюэ компания ZXMOTO за короткое время прошла путь от амбициозного стартапа до заметного игрока в мире мотоспорта. Рост стал возможен благодаря комплексной экспертизе в области современных исследований и разработки мотоциклов.

Объявление о партнерстве прозвучало вскоре после значимого результата ZXMOTO на международной арене. В прошлом месяце бренд стал первым китайским производителем, одержавшим двойную победу в категории World Supersport на этапе WSBK в Португалии.

Партнерство логично объединяет оба бренда вокруг близкой аудитории — молодых, ориентированных на результат потребителей и технологических энтузиастов. Для HONOR это также возможность усилить присутствие в международном мотоспортивном сообществе в рамках стратегии глобального развития премиального бренда.

Стороны также выразили заинтересованность в дальнейшем технологическом взаимодействии. В одном из недавних интервью Чжан Сюэ высоко оценил новый HONOR Magic V6, отметив, что тонкий и легкий форм-фактор гаджета особенно удобен для его насыщенного профессионального графика.

Таким образом, речь идет не только о классическом спортивном спонсорстве. Стратегическое партнерство закладывает основу для долгосрочной синергии, в рамках которой обе компании рассчитывают усиливать международные позиции, опираясь на общий дух амбиций, технологичности и роста.