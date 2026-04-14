Космический путь Казахстана: от первых орбит до экспорта высоких технологий

Это не просто хроника запусков, а летопись становления национального технологического суверенитета и перехода к модели полного жизненного цикла космических систем.

Фундамент этой истории был заложен в октябре 1991 года, когда первый казахский космонавт Тохтар Аубакиров отправился в полет с легендарного Байконура на корабле «Союз ТМ-13». Его миссия положила начало уникальным исследованиям биотехнологий и экологии Приаралья, а эстафету покорителей Вселенной достойно принял Талгат Мусабаев, чьи три экспедиции и рекордные выходы в открытый космос золотыми буквами вписаны в мировую историю. В 2015 году этот славный список пополнил Айдын Аимбетов, чья научная программа на борту МКС охватила сложнейшие физические эксперименты с кулоновскими кристаллами и мониторинг экосистем Каспия.

Сегодня космос для Казахстана трансформировался из области высоких достижений в мощный сектор экономики и безопасности. В Астане введен в промышленную эксплуатацию уникальный Сборочно-испытательный комплекс космических аппаратов, не имеющий аналогов в Центральной Азии. Благодаря сертификации мировых лидеров уровня Airbus Defence & Space и достижению уровня локализации в 30%, страна перешла от эксплуатации чужой техники к созданию собственных спутниковых решений. О высоком доверии к казахстанским инженерам говорят первые экспортные заказы на поставку систем дистанционного зондирования Земли для Конго и Нигерии, а также проектирование технологического спутника OTS-Sat в рамках Организации тюркских государств. Параллельно с этим Казахстан укрепляет технологическую независимость, ведя разработку критически важных компонентов и проектируя отечественные метеорологические ракеты, которые в перспективе будут масштабированы до ракет сверхлегкого класса.

Экономическая отдача от космической деятельности уже исчисляется миллиардами: суммарный эффект от услуг мониторинга за последние пять лет достиг 977 млрд тенге. Спутниковая группировка KazSat полностью закрывает потребности страны в связи и телевещании, обеспечив импортозамещение на сумму свыше 120 млрд тенге, а реализация проекта KazSat-3R гарантирует стабильность этой инфраструктуры в будущем. Космические технологии прочно вошли в повседневную жизнь: от обеспечения 1000 сельских школ интернетом через систему Starlink до работы системы экстренного реагирования ЭВАК, обработавшей миллионы вызовов. Внедрение навигационных систем позволяет в реальном времени контролировать международные перевозки и обеспечивать безопасность на дорогах.

Взгляд Казахстана устремлен и в дальний космос. Наши ученые участвуют в международных миссиях NASA, таких как DART, а национальная сеть SSA, включающая 12 телескопов с перспективой расширения до 30, стала важным звеном в мировой системе мониторинга космических угроз. Особое место в планах занимает участие в лунной программе: создание казахстанского окололунного телескопа позволит вести уникальные наблюдения за поверхностью Луны и космическим движением в подлунном пространстве. В рамках Концепции развития отрасли до 2029 года продолжается и модернизация Байконура. Проект «Байтерек», нацеленный на испытания ракеты «Союз-5»/Сункар» в 2026 году, и развитие туристической инфраструктуры с открытием аутентичного наблюдательного пункта «QAZCOSMOS» подтверждают: Казахстан уверенно трансформирует свой исторический потенциал в драйвер цифровой цивилизации, открывая новые горизонты для будущих поколений.