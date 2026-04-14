Цифровизация Казахстана: 20 лет порталу электронного правительства eGov

12 апреля портал электронного правительства eGov отметил 20-летие со дня запуска. За два десятилетия eGov прошел путь от информационной витрины до полноценной цифровой экосистемы, став неотъемлемой частью жизни каждого казахстанца и символом технологической трансформации страны.

История eGov — это история последовательной эволюции, начавшейся в 2006 году. Основой для его создания стал Указ Президента РК от 10 ноября 2004 года № 1471 «О государственной программе формирования электронного правительства РК на 2005–2007 годы». Изначально портал выполнял функцию справочного ресурса, предоставляя гражданам доступ к информации о государственных услугах и органах.

Уже в первые годы была сформирована базовая инфраструктура электронного правительства, открывшая возможность получения услуг онлайн. Далее развитие шло поэтапно: от появления первых электронных сервисов к транзакционным услугам с онлайн-оплатой, а затем к комплексным сервисам, объединяющим несколько услуг в рамках одной жизненной ситуации.

Были внедрены ключевые элементы цифровой инфраструктуры: государственные базы данных, ведомственные информационные системы, портал eLicense.kz, Национальный удостоверяющий центр Республики Казахстан и шлюз электронного правительства. Это позволило значительно упростить получение наиболее востребованных услуг и сократить необходимость личного обращения в государственные органы.

Цифровые сервисы кардинально изменили пользовательский опыт. Например, стало возможным зарегистрировать юридическое лицо всего за 15 минут или оформить рождение ребенка онлайн, одновременно подав заявление на пособия и постановку в очередь в детский сад.

В 2019 году мобильное приложение электронного правительства получило обновленный формат и стало развиваться как eGov Mobile. Период пандемии стал серьезным испытанием и одновременно точкой роста. В условиях ограничений eGov.kz фактически стал основным каналом взаимодействия государства и граждан, обеспечив бесперебойный доступ к ключевым услугам в дистанционном формате. В 2020 году была внедрена биометрическая идентификация, что существенно снизило барьеры при получении услуг. В этот период значительно выросло число пользователей и онлайн-услуг, активно развивались цифровые документы, были запущены проекты Smart Bridge, Smart Data Ukimet и eGov Business.

Сегодня электронное правительство стало привычным инструментом повседневной жизни. На портале зарегистрировано более 15 миллионов пользователей, а общее количество оказанных услуг превысило 508 миллионов. Через мобильное приложение eGov Mobile за все время оказано свыше 111 миллионов услуг, что отражает устойчивый переход пользователей к мобильным сценариям. На данный момент из более чем 1300 государственных услуг около 90% доступны в онлайн-формате, а также пользователям доступны 39 цифровых документов.

«20 лет eGov — это путь от информационного портала к масштабной цифровой экосистеме, ставшей частью повседневной жизни миллионов казахстанцев. Сегодня более 90% государственных услуг доступны онлайн, а взаимодействие с государством становится быстрее и удобнее. Мы переходим к новому этапу — eGov 3.0, где ключевую роль играют проактивные сервисы и решения на базе искусственного интеллекта. Хочу поблагодарить всех, кто стоял у истоков и продолжает развивать цифровизацию страны, формируя современное и эффективное государство» — отметил заместитель премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслан Мадиев.

Текущий этап развития электронного правительства eGov.kz и его компонентов направлен на активное внедрение AI-решений, включая такие инструменты, как eGov AI, платформу AlemGPT, которые позволяют выстраивать более простой, понятный и привычный для человека формат взаимодействия с государством, в том числе в формате естественного диалога. Сегодня активно тестируется мультиагентная платформа AlemGPT, которая позволит получать государственные услуги полного цикла — от обращения до результата. В перспективе она станет полноценным AI-помощником по всем видам государственных услуг.

Высокий уровень развития электронного правительства Казахстана признан в глобальном рейтинге UN Global E-Government Development Index. В 2024 г. Казахстан занял 24-е место из 193 стран, и 10 место по индексу онлайн-услуг (OSI), наряду с лидерами мирового рейтинга — Южной Кореей, Данией и Эстонией. Эксперты ООН высоко оценили эффективность казахстанского электронного правительства и его компонентов, операторами которых является АО «НИТ», и использование цифровых решений в получении государственных услуг для повышения качества жизни населения.

При этом вопросы информационной безопасности остаются безусловным приоритетом. Защита персональных данных закреплена на конституционном уровне и рассматривается как фундамент доверия к государственным сервисам наряду с обеспечением устойчивости цифровой инфраструктуры.

За этими цифрами и технологиями стоит главное — миллионы сэкономленных часов, поездок казахстанцев и значительное снижение бюрократической нагрузки. eGov превратился из удобного инструмента в настоящего цифрового партнера государства и общества.

Сегодня мы делаем следующий шаг — к более умному, заботливому и по-настоящему человекоцентричному государству. 20 лет назад мало кто мог представить, что однажды оформить рождение ребенка, зарегистрироваться по месту жительства или получить пособие можно будет за несколько минут, не выходя из дома. А сегодня это наша обычная жизнь.