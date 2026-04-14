Алматы стал площадкой диалога о будущем космоса

В Институте ионосферы прошла встреча SPACE4WOMEN Kazakhstan.

В Институте ионосферы состоялось масштабное научно-общественное мероприятие SPACE4WOMEN Kazakhstan, приуроченное ко Дню науки и Дню космонавтики. В центре внимания — историческое событие: участие первой женщины из Казахстана, побывавшей в космосе, а также обсуждение роли женщин в развитии науки и космических технологий. Мероприятие объединило представителей научного сообщества, аэрокосмической отрасли, образовательных учреждений и молодых исследователей. Площадка стала пространством открытого диалога о будущем науки, технологическом развитии и роли Казахстана в глобальной космической повестке.

С приветственным словом выступил директор Института ионосферы, подчеркнув, что развитие науки и космических исследований является стратегическим приоритетом, а участие женщин в этих процессах становится все более значимым фактором прогресса.

Ключевым событием встречи стало обсуждение полета первой женщины из Казахстана в космос — события, которое уже сегодня вдохновляет новое поколение исследователей и специалистов в сфере STEM.

Особое внимание было уделено вкладу женщин в науку. В рамках встречи выступили ведущие эксперты, в том числе ученый-астрофизик Дана Алина, которая отметила: «Астрономия — это та область науки, которая начинается с простого человеческого опыта: взгляда на небо. Это делает ее естественно притягательной для людей вне зависимости от пола, возраста или происхождения. Научные исследования не имеют гендера. Они требуют любопытства, настойчивости и открытости к неизвестному».

Спикеры также обсудили существующие барьеры для женщин в науке, отметив, что современная научная среда становится более открытой благодаря поддержке и усилиям предыдущих поколений.

Ярким примером нового поколения стала команда YURT — учащиеся НИШ ФМН Алматы, победители международного конкурса NASA Space Settlement Contest 2025. Их проект космической станции, рассчитанной на проживание около 30 000 человек на орбите Юпитера, вызвал большой интерес участников и стал символом растущего научного потенциала казахстанской молодежи.

В ходе обсуждений участники также затронули вопросы:

— развития космических технологий в Казахстане

— вклада науки в экономику

— подготовки кадров нового поколения

— расширения возможностей для молодежи в STEM-направлениях

По итогам встречи участники отметили важность продолжения подобных инициатив как платформы для обмена знаниями, вдохновения и формирования будущих лидеров науки.

Институт ионосферы продолжит работу по развитию научного диалога и поддержке проектов, направленных на укрепление позиций Казахстана в мировой научной и космической отрасли.