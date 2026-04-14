Правовой статус ИИ в Казахстане: утверждены официальные критерии и направления

Министерство цифрового развития установило четкие рамки того, какие IT-решения юридически относятся к системам ИИ.

В Казахстане официально закрепили правовые критерии искусственного интеллекта. Согласно закону: «Об утверждении единых требований в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности» вступает в силу новый приказ 19 апреля 2026 года и систематизирует технологии по шести основным направлениям, передает Uchet.kz.

Вот главные критерии, по которым объекты информатизации теперь будут относить к искусственному интеллекту:

— Компьютерное зрение: распознавание объектов и событий, 3D-реконструкция среды, обработка визуальных данных для работы с дополненной реальностью, а также автоматическое выявление аномалий.

— Обработка естественного языка (NLP): синтез и анализ текстов, распознавание намерений и эмоций, машинный перевод, а также автоматическая генерация контента, субтитров и саммари из больших объемов информации.

— Распознавание и синтез речи: голосовая биометрия для подтверждения личности, работа со сложными аудиоусловиями (шумы, сленг), генерация речи с нужными эмоциями и мультиязычный синтез.

— Системы поддержки принятия решений: предиктивная аналитика, прогнозирование поведения участников процессов и автоматизация решений в реальном времени на основе исторических данных.

— Генеративный контент: имитация внешности или голоса, модификация существующих данных для создания новых объектов, автоматическое формирование мультимедиа.

— Машинное обучение: кластеризация данных для поиска скрытых закономерностей, обработка неструктурированной информации и обучение моделей для прогнозирования будущих событий.