    Минпросвещения объяснило логику QR-кодов в учебниках при запрете смартфонов в школах

    В новых казахстанских учебниках появятся QR-коды с обучающими видео.

    14 апреля 2026 12:00, Profit.kz
    С 2024 года в Казахстане введено ограничение на использование смартфонов во время урока. В Минпросвещения объяснили, как будет работать технология при действующем запрете и от чего пытаются защитить школьников, передает Курсив.

    В ведомстве объяснили, что запрет исключает случаи, когда ученик пользуется смартфоном в учебных целях: «Обучающиеся могут приносить телефон в школу, но запрещено использовать его во время занятий, за исключением экстренных ситуаций и случаев, когда учитель разрешает использовать гаджет».

    В Минпросвещения добавили, что ограничение на использование телефонов вводилось по нескольким причинам:

    — для сохранения зрения и психического состояния школьников;
    — для уменьшения отвлекающих факторов на уроках;
    — для лучшей концентрации, создания атмосферы живого общения и снижения зависимости от гаджетов;
    — для профилактики онлайн-буллинга.

    Согласно статье 49 «Права и обязанности родителей и иных законных представителей» закона «Об образовании» родители обязаны контролировать использование детьми смартфонов и следить за тем, какие сайты они посещают.

    «За нарушение этих обязательств может быть наложено административное взыскание в виде предупреждения или штрафа в размере 5 МРП (21 625 тенге)», — заключили в ведомстве.

    Напомним — 30 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Education Day, посвященная информационным технологиям в сфере образования.

