Минпросвещения объяснило логику QR-кодов в учебниках при запрете смартфонов в школах

В новых казахстанских учебниках появятся QR-коды с обучающими видео.

С 2024 года в Казахстане введено ограничение на использование смартфонов во время урока. В Минпросвещения объяснили, как будет работать технология при действующем запрете и от чего пытаются защитить школьников, передает Курсив.

В ведомстве объяснили, что запрет исключает случаи, когда ученик пользуется смартфоном в учебных целях: «Обучающиеся могут приносить телефон в школу, но запрещено использовать его во время занятий, за исключением экстренных ситуаций и случаев, когда учитель разрешает использовать гаджет».

В Минпросвещения добавили, что ограничение на использование телефонов вводилось по нескольким причинам:

— для сохранения зрения и психического состояния школьников;

— для уменьшения отвлекающих факторов на уроках;

— для лучшей концентрации, создания атмосферы живого общения и снижения зависимости от гаджетов;

— для профилактики онлайн-буллинга.

Согласно статье 49 «Права и обязанности родителей и иных законных представителей» закона «Об образовании» родители обязаны контролировать использование детьми смартфонов и следить за тем, какие сайты они посещают.

«За нарушение этих обязательств может быть наложено административное взыскание в виде предупреждения или штрафа в размере 5 МРП (21 625 тенге)», — заключили в ведомстве.

