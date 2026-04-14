Казахстан усиливает цифровое сотрудничество с Таджикистаном и расширяет экспорт Govtech-решений

В практическом плане речь идет о решениях, которые позволяют упрощать взаимодействие граждан и бизнеса с государством и повышать эффективность государственных процессов.

Казахстан расширяет сотрудничество с Таджикистаном в сфере цифровой трансформации. Центр поддержки цифрового правительства Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан подписал меморандум о сотрудничестве с компанией Ayon Smart Solution (Республика Таджикистан).

Сотрудничество направлено на развитие цифровых государственных услуг, внедрение решений GovTech и технологий искусственного интеллекта, а также развитие архитектуры государственных информационных систем и работы с данными.

Стороны договорились о взаимодействии по направлениям реинжиниринга государственных процессов, перехода к платформенной модели цифровизации, развития систем Big Data и интеллектуальной поддержки управленческих решений.

Также стороны рассматривают продвижение цифровых решений и технологической экспертизы на рынках стран Центральной Азии.

«Мы рассматриваем это сотрудничество как возможность не только развивать цифровые решения внутри страны, но и масштабировать казахстанские GovTech-практики на региональном уровне. Речь идет о продвижении цифровых платформ, реализации совместных проектов и экспорте технологической экспертизы. В перспективе это может стать основой для формирования регионального центра компетенций в сфере GovTech в Центральной Азии», — отметила генеральный директор Центра поддержки цифрового правительства Алия Оспанова.