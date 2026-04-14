Студенты, ИИ и КТЖ: на площадке отраслевого хакатона презентован прототип цифрового двойника локомотива

АО «НК «Қазақстан темір жолы» совместно с NU и Higgsfield (отечественный AI стартап) провели хакатон, направленный на поиск цифровых решений.

КТЖ представило участникам SWE-кейс «Телеметрия без сложностей: визуализация телеметрии локомотива». В течение суток 56 команд из различных вузов страны разработали прототипы и прикладные решения, предназначенные для мониторинга состояния локомотива в режиме реального времени и раннего выявления возможных неисправностей.

По итогам хакатона КТЖ получила ряд перспективных прототипов, которые могут быть использованы для дальнейшей проработки и внедрения. Формат позволил в сжатые сроки протестировать десятки технологических гипотез и определить наиболее эффективные подходы.

По итогам хакатона:

— 1 место заняла команда студентов NU «Хакнущики»;

— 2 место — NaN;

— 3 место — ForCode.

Хакатоны такого формата не только способствуют внедрению ИИ-решений, но и формируют кадровый резерв из подготовленных IT-специалистов.

Компания намерена продолжить сотрудничество с отечественными вузами и развивать подобные форматы как инструмент привлечения новых идей и технологий в транспортную отрасль.