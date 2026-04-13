Три отечественных спутника запустит Казахстан в 2027 году

$37,5 млн выделено из бюджета на новый космический проект.

Казахстан запустит в 2027 году три отечественных спутника. Об этом сообщил глава нацкомпании «Қазақстан Ғарыш Сапары» Кайыржан Кожаев. Этап сборки и испытания начнется с середины 2026-го, чтобы уже завершить в финале и запустить в начале 2027 года на орбиту. Проект заменит аппарат, созданный европейскими партнерами Казахстана и запущенный в 2014 году, передает Sputnik.

«Притом это первый шаг, потому что в перспективе, к 2029–2030 году мы планируем выпустить еще три космических аппарата, чтобы создать группировку уже из шести аппаратов», — отметил Кожаев.

Также он рассказал, что на изготовление трех первых спутников, которые будут выведены на орбиту, из бюджета было выделено 18 млрд тенге ($37,5 млн).

Напомним — 22 мая 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Telecom Day, посвященная новейшим технологиям построения цифровых сетей в Казахстане.