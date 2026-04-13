Технологии ИИ меняют подходы к управлению школами

Платформы на базе AI позволяют автоматизировать повседневную работу учителей и обеспечить персонализацию обучения.

В Астане в рамках стратегической конференции «Концепция школ Келешек мектептері: общая цель, коллективное развитие» директора школ ознакомились с возможностями применения искусственного интеллекта в образовательном процессе.

В ходе семинара представитель компании BeyimTech Бибарс Сейтниязов представил основные направления внедрения ИИ в сферу образования. По мнению специалистов, платформы на базе AI позволяют автоматизировать повседневную работу учителей и обеспечить персонализацию обучения. В частности, такие решения помогают разрабатывать планы уроков, формировать задания для оценивания и анализировать успеваемость учащихся.

Внедрение технологий искусственного интеллекта также меняет подходы к управлению школами. Руководители получают возможность анализировать учебный процесс на основе точных данных и принимать более эффективные управленческие решения. Расширяются возможности индивидуального сопровождения образовательной траектории каждого ученика.

В ходе семинара также было уделено внимание трансформации роли педагога. В новых условиях учитель рассматривается не только как носитель знаний, но и как специалист, направляющий индивидуальное развитие ученика и работающий в цифровой среде.

В практической части руководители школ обсудили пути внедрения платформ на основе искусственного интеллекта в своих организациях и определили конкретные шаги. В результате участники освоили современные инструменты, направленные на повышение эффективности организации учебного процесса и качества управления.

