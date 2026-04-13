МИИЦР и Минздрав обсудили с Philips внедрение ИИ-решений в медицину

Состоялась встреча руководства Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития и Министерства здравоохранения РК с делегацией компании Royal Philips.

В ходе переговоров стороны обсудили текущий статус и перспективы реализации проекта по созданию национального архива медицинских изображений (VNA), а также возможности расширения сотрудничества в области искусственного интеллекта в здравоохранении.

Проект VNA (Vendor-Neutral Archive) направлен на консолидацию медицинских снимков (КТ, МРТ, УЗИ) со всех медорганизаций страны в единую систему. Это позволит не только обеспечить надежное хранение данных, но и создаст мощную базу для обучения отечественных ИИ-стартапов, улучшая точность диагностики.

Philips подтвердила готовность предоставить свои технологии и рассмотреть различные модели финансирования, включая участие через Philips Capital и привлечение международных фондов.

Заместитель премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев отметил: «Создание национального архива медицинских данных — это не просто вопрос хранения информации, а фундамент для качественного рывка в цифровой медицине. Накопленный массив структурированных данных станет базовым ресурсом для развития отечественных ИИ-решений, которые помогут врачам быстрее и точнее ставить диагнозы. Мы приветствуем стремление таких мировых лидеров, как Philips, не только поставлять технологии, но и интегрироваться в нашу экосистему, поддерживая локальные стартапы и участвуя в работе нашего нового Международного центра ИИ».

В рамках встречи делегации Philips было обсуждена возможность открытия своей лаборатории или R& D-центра на базе Международного центра ИИ в Астане. Площадка станет уникальным хабом, объединяющим образовательные программы, акселерацию стартапов и лаборатории крупнейших технологических компаний.

Стороны договорились продолжить проработку проекта и перейти к формализации договоренностей в ближайшее время. Реализация данных инициатив станет важным шагом в выполнении поручения Главы государства по системной цифровизации социальной сферы.

Напомним — 4 декабря 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Healthcare Day, посвященная информационным технологиям в здравоохранении.