ИИ-агент обработал более 170 тысяч обращений по правовым вопросам

Министерством юстиции запущен ИИ-агент по правовому консультированию граждан, доступный на сайте «Адилет».

На пресс-конференции в СЦК вице-министр юстиции Бекболат Молдабеков рассказал о ключевых цифровых проектах, реализуемых ведомством. Единая система нормотворчества Е-Заңнама объединяет все этапы законотворческого процесса — от инициации до конечной публикации. Ранее использовалось шесть-семь информационных систем, теперь все доступно в одной.

«Вы можете зайти на сайт, задать любой вопрос и получить юридическую консультацию. ИИ-агент уже обработал более 170 тыс. обращений. Мы хотим, чтобы гражданам оказывалась постоянная юридическая помощь», — сказал Бекболат Молдабеков.

По словам вице-министра, очень мало людей читают законопроекты, опубликованные на сайте «Открытые НПА».

«На портале „Открытые НПА“ граждане могут ознакомиться с содержание закона до его принятия. Если они не согласны, то могут оставить комментарий. Сейчас порталом в основном активно пользуются юристы и госслужащие. Мы хотим, чтобы простые граждане чаще заходили на сайт и могли задать интересующие их вопросы. Планируется внедрить искусственный интеллект и в эту сферу, чтобы простым языком объяснить гражданам, как их коснется закон», — пояснил спикер.

Кроме того, ведомством ведется модернизация национальных реестров государственных баз даных физических и юридических лиц.