Цифровизация юстиции: новые сервисы экономят время и деньги казахстанцев

Вице-министр юстиции РК Бекболат Молдабеков рассказал о внедрении цифровых проектов, направленных на повышение доступности юридической помощи.

В частности, запущено мобильное приложение «Е-Заң көмегі», с помощью которого пользователи могут найти адвокатов, получить консультацию через искусственный интеллект, а также обратиться в колл-центр. На второй линии колл-центра гражданам предоставляется бесплатная юридическая помощь от квалифицированных специалистов министерства юстиции.

Еще одним важным направлением стал проект «Цифровой нотариат», который позволяет оформлять доверенности дистанционно — через видеосвязь с нотариусом, без необходимости личного посещения.

«С помощью сервиса больше 800 тыс. доверенностей мы выдали. Жалоб от граждан и судебных разбирательств по данному сервису не зафиксировано. Цифровой нотариат — проект, который позволяет сэкономить время и деньги нашим гражданам», — отметил Бекболат Молдабеков.

Также, как отметил спикер, реализована цифровизация исполнительной нотариальной надписи. Проект разработан с учетом обращений граждан, ранее жаловавшихся на порядок уведомлений. Если при отсутствии ответа в течение 10 дней счета могли быть заблокированы, то теперь внедрен личный кабинет с SMS-оповещением. После запуска сервиса количество обращений в министерство юстиции сократилось на 30%.

Кроме того, продолжается цифровизация исполнительного производства. В рамках проекта внедрен робот — частный судебный исполнитель на базе искусственного интеллекта. Он выполняет функции ЧСИ. По данным ведомства, использование системы уже позволило гражданам сэкономить более 3 млрд тенге. При этом теперь исключается необходимость оплаты комиссии частному судебному исполнителю в размере 25% от суммы штрафа.