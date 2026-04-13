Казахстанская DarkSwitch в числе самых ожидаемых игр мира

DarkSwitch — градостроительный симулятор и экономическая стратегия в мире дарк-фэнтези.

Участник Astana Hub, казахстанская геймдев-студия Cyber Temple выпустила игру DarkSwitch. Проект уже сравнивают с мировыми хитами жанра. Музыку к игре написал японский композитор Акира Ямаока, автор саундтреков популярной серии Silent Hill. Для казахстанского игрового рынка это один из ярких примеров сотрудничества с культовым артистом. Проект уже привлек значительное внимание международной аудитории: более 230 тысяч пользователей добавили игру в список ожидания еще до релиза. DarkSwitch вошла в топ-5 самых ожидаемых проектов недели в своем жанре и заняла 8-е место среди всех ожидаемых ситибилдеров в мире.

DarkSwitch — градостроительный симулятор (ситибилдер) и экономическая стратегия в мире дарк-фэнтези. Задача игрока — обеспечить выживание поселения, выстраивая город вокруг гигантских деревьев, которые защищают от смертельной угрозы надвигающегося мистического тумана. Игра сочетает продуманный сеттинг, выразительных персонажей и сюжет, в котором решения влияют не только на развитие города, но и на судьбы героев.

По словам CEO и основателя компании Алексея Назарова, над DarkSwitch работала многонациональная команда из более чем 50 специалистов, более половины из которых — казахстанцы. В разработке также участвовали специалисты из стран СНГ, Испании, Польши, Сербии, США, Великобритании, Китая и Японии.

«Мы вложили в DarkSwitch много души, времени и сил. Более четырёх лет работали над игрой, и уже сейчас видим обратную связь. Быть на 5-м месте в разделе Upcoming Releases на SteamDB за несколько дней до релиза — это сильный результат. Это означает, что DarkSwitch является сегодня одной из самых ожидаемых игр в мире среди тысяч других проектов. В наши планы, в зависимости от успеха и динамики проекта, входит дальнейшее его развитие — мы планируем портировать игру на консоли и другие устройства, вероятно, выпускать DLC (дополнения), а также вести новые проекты, как в области разработки, так и в части издательского направления», — рассказал он.

Ключевой особенностью проекта стала вертикальная архитектура города: ограниченное пространство требует создания многоуровневой инфраструктуры. В игре представлено более 80 типов зданий и несколько технологических уровней. Отдельное внимание уделено художественной части — вся графика выполнена вручную, что усиливает уникальный стиль и атмосферу проекта.

Игра ориентирована на высококонкурентные премиальные рынки. Она уже сейчас поддерживает шесть языков локализации: английский, французский, немецкий, китайский, русский и польский, а также два языка озвучки — английский и русский. Создавая глобальный продукт, студия продолжает работу над уже анонсированной локализацией на казахский язык. Для команды важно, чтобы каждый раз при скачивании игры геймеры во всем мире видели флаг Казахстана.

Выход DarkSwitch показывает, что казахстанский геймдев выходит на новый этап развития. В стране формируется пул разработчиков, способных создавать продукты, востребованные на глобальном рынке и конкурировать за внимание международной аудитории.