DaraSoft ускорила работу с сервисами на 40% после миграции на IT-инфраструктуру Servercore

Servercore, международный провайдер IT-инфраструктуры, и компания DaraSoft, разработчик IT-решений и ПО, поделились опытом миграции IT-инфраструктуры и результатами сотрудничества. Всего за неделю компания организовала бесшовный переход, развернув бэкенд ключевых продуктов заказчика: СКУД-системы, программы для управления DMB (Digital Menu Boards), а также ряд корпоративных сервисов.

С 2025 года компания DaraSoft развивает направления интеграции сторонних сервисов, API-разработку и автоматизацию процессов, а также выполняет проекты по комплексной автоматизации на базе 1С и собственных разработок.

Для хранения данных клиентов и работы с большими массивами информации компании требовались производительные серверы с высоким уровнем защиты и локальное размещение в дата-центре с высоким уровнем защиты.

«Для соблюдения требований местных регуляторов нам нужен был надежный казахстанский провайдер. Мы искали локального партнера, способного своевременно закрывать наши технологические потребности. Мы оценили компании на рынке и выбрали Servercore — решающую роль сыграл нетворкинг. Нам нравится, что компания регулярно проводит IT-ивенты, делится экспертизой и помогает получать ответы на актуальные вопросы», — подчеркнул Абылайхан Толемис, СЕО DaraSoft.

Команда облачного провайдера Servercore помогла DaraSoft перенести мощности на выделенные серверы в дата-центр Tier III в Алматы, что позволило локализовать IT-инфраструктуру и обеспечить полное соответствие требованиям местных регуляторов. Сертификация Servercore по стандарту PCI DSS 4.0.1 гарантирует высокий уровень безопасности при хранении платежных данных клиентов.

Выделенные серверы с аптаймом до 100% обеспечивают стабильную работу сервисов DaraSoft, повышая их доступность и скорость отклика, что положительно сказалось на удовлетворенности клиентов. При этом скорость работы сотрудников с IT-системами выросла на 40%.

Для синхронизации контента с системой Digital Menu Boards компания использует S3-хранилище Servercore как централизованный хаб. Через него передаются медиафайлы в формате 4K, автоматически синхронизируясь с панелями во всех локациях. Это позволяет DaraSoft гарантировать клиентам идентичность контента по всему Казахстану.

В планах DaraSoft — масштабирование собственных проектов и арендуемых ресурсов. Для реализации нового крупного проекта IT-компания готова продолжить сотрудничество с Servercore и выбрать его в качестве технологического партнера, способного обеспечить необходимые мощности, экспертную техподдержку и максимальную безопасность.