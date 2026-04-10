«Оплатите штраф»: казахстанцам угрожает новая схема мошенников

Аферисты рассылают фейковые уведомления о штрафах и выманивают данные банковских карт.

В департамент полиции области Абай сообщили о распространении новой схемы интернет-мошенничества. Злоумышленники отправляют гражданам сообщения якобы от имени государственного контакт-центра. В них говорится о наличии административного штрафа и предлагается перейти по ссылке для проверки или оплаты, передает Liter.kz.

Ссылка ведет на сайт, визуально похожий на государственный портал eGov. Однако на деле это фишинговый ресурс.

«На этом поддельном сайте, даже если ввести любой номер автомобиля или ИИН, система автоматически показывает ложную информацию о наличии штрафа. Это сделано для обмана пользователя и повышения доверия», — сообщили в полиции.

Даже при вводе случайных данных система показывает штраф, что должно подтолкнуть пользователя к оплате. После нажатия кнопки оплаты сайт запрашивает полные реквизиты банковской карты. Переданные данные попадают к мошенникам, что может привести к списанию средств. Главный признак обмана — штраф отображается даже при неверно введенных данных.

В полиции напоминают, что государственные органы не запрашивают личные и банковские данные через SMS и сторонние ссылки. Проверять штрафы рекомендуется только через официальные сервисы.

Гражданам советуют не переходить по подозрительным ссылкам, не вводить данные на неизвестных сайтах и игнорировать сообщения, требующие срочных действий. В случае попытки мошенничества необходимо обратиться в правоохранительные органы.

