ИИ поможет спасти водные ресурсы Казахстана

Национальная академия наук Республики Казахстан при Президенте РК совместно с ведущими учеными Академии наук КНР и Чжэцзянского технологического университета провела встречу-совещание, направленную на развитие научно-технологического сотрудничества, внедрение инновационных решений в сфере водных ресурсов и обмен передовым опытом. Цель мероприятия — решение системных проблем водной безопасности страны и формирование новой цифровой модели управления водными ресурсами, передает Liter.kz.

На сегодняшний день водная система Казахстана сталкивается с рядом серьезных вызовов:

— до 50% массы ледников в регионе Тянь-Шаня уже утрачено, что создает риск существенного сокращения водных ресурсов к 2050 году;

— 44,3% водных ресурсов являются трансграничными, что усиливает зависимость от соседних стран;

— лишь 42% воды достигает конечного потребителя, остальное теряется в процессе транспортировки;

— более 13 000 км ирригационных каналов остаются вне полноценного учета и цифрового контроля;

— отмечается рост потерь и штрафов более чем на 84% из-за отсутствия точного водного баланса.

Существующая система управления характеризуется фрагментированностью данных и реактивным подходом, что не позволяет эффективно прогнозировать и предотвращать кризисные ситуации.

На мероприятии состоялась презентации:

— DeepBas и SHANG SHAN (Tuduo) — пространственно-временной большой модели ИИ и интегрированной платформы поддержки решений.

— SIGMA — лаборатории — многофункциональный мобильный комплекс цифровой платформы для мониторинга и прогнозирования.

В условиях возрастающей нагрузки на водные ресурсы и климатических вызовов особую актуальность приобретает внедрение интеллектуальных систем управления, основанных на анализе больших данных и искусственном интеллекте. Проект DeepBas (Deep Basin Spatiotemporal AI) призван перевести управление водными ресурсами Казахстана на качественно новый уровень цифровизации, эффективности и научно-обоснованного принятия решений с использованием искусственного интеллекта.

Ключевым элементом станет создание национального цифрового двойника водной системы, позволяющего:

— прогнозировать притоки и стоки воды;

— моделировать сценарии засух и паводков;

— оптимизировать распределение водных ресурсов;

— повышать эффективность ирригационных систем.

Реализация проекта DeepBAS станет важным шагом в развитии научно-технологического потенциала Казахстана и внедрении передовых цифровых решений в водохозяйственную отрасль.

Также состоялось значимое образовательное мероприятие — церемония вручения сертификатов студентам двудипломной программы «Искусственный интеллект», реализуемой совместно с Чжэцзянским технологическим университетом. Мероприятие прошло под концепцией «Путь в будущее: эпоха AI» и стало отражением стратегического курса на подготовку специалистов нового поколения, способных работать на стыке науки, цифровых технологий и отраслевой экономики.

В ходе мероприятия Ахылбек Куришбаев отметил, что развитие искусственного интеллекта и международных образовательных программ является ключевым фактором формирования конкурентоспособной научно-образовательной среды и технологической независимости страны.

Дополнительным результатом стало подписание меморандума о реализации двудипломной образовательной программы по робототехнике, что расширяет спектр совместных инициатив и усиливает интеграцию в международное академическое пространство.

По итогам встреч была выработана резолюция и согласован план дальнейшего взаимодействия, направленный на развитие совместных исследований, внедрение инновационных решений и укрепление международного научного сотрудничества.

