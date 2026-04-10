    ИИ поможет спасти водные ресурсы Казахстана

    На сегодняшний день водная система страны сталкивается с рядом серьезных вызовов.

    10 апреля 2026 11:06, Profit.kz
    Национальная академия наук Республики Казахстан при Президенте РК совместно с ведущими учеными Академии наук КНР и Чжэцзянского технологического университета провела встречу-совещание, направленную на развитие научно-технологического сотрудничества, внедрение инновационных решений в сфере водных ресурсов и обмен передовым опытом. Цель мероприятия — решение системных проблем водной безопасности страны и формирование новой цифровой модели управления водными ресурсами, передает Liter.kz.

    На сегодняшний день водная система Казахстана сталкивается с рядом серьезных вызовов:

    — до 50% массы ледников в регионе Тянь-Шаня уже утрачено, что создает риск существенного сокращения водных ресурсов к 2050 году;
    — 44,3% водных ресурсов являются трансграничными, что усиливает зависимость от соседних стран;
    — лишь 42% воды достигает конечного потребителя, остальное теряется в процессе транспортировки;
    — более 13 000 км ирригационных каналов остаются вне полноценного учета и цифрового контроля;
    — отмечается рост потерь и штрафов более чем на 84% из-за отсутствия точного водного баланса.

    Существующая система управления характеризуется фрагментированностью данных и реактивным подходом, что не позволяет эффективно прогнозировать и предотвращать кризисные ситуации.

    На мероприятии состоялась презентации:

    — DeepBas и SHANG SHAN (Tuduo) — пространственно-временной большой модели ИИ и интегрированной платформы поддержки решений.
    — SIGMA — лаборатории — многофункциональный мобильный комплекс цифровой платформы для мониторинга и прогнозирования.

    В условиях возрастающей нагрузки на водные ресурсы и климатических вызовов особую актуальность приобретает внедрение интеллектуальных систем управления, основанных на анализе больших данных и искусственном интеллекте. Проект DeepBas (Deep Basin Spatiotemporal AI) призван перевести управление водными ресурсами Казахстана на качественно новый уровень цифровизации, эффективности и научно-обоснованного принятия решений с использованием искусственного интеллекта.

    Ключевым элементом станет создание национального цифрового двойника водной системы, позволяющего:

    — прогнозировать притоки и стоки воды;
    — моделировать сценарии засух и паводков;
    — оптимизировать распределение водных ресурсов;
    — повышать эффективность ирригационных систем.

    Реализация проекта DeepBAS станет важным шагом в развитии научно-технологического потенциала Казахстана и внедрении передовых цифровых решений в водохозяйственную отрасль.

    Также состоялось значимое образовательное мероприятие — церемония вручения сертификатов студентам двудипломной программы «Искусственный интеллект», реализуемой совместно с Чжэцзянским технологическим университетом. Мероприятие прошло под концепцией «Путь в будущее: эпоха AI» и стало отражением стратегического курса на подготовку специалистов нового поколения, способных работать на стыке науки, цифровых технологий и отраслевой экономики.

    В ходе мероприятия Ахылбек Куришбаев отметил, что развитие искусственного интеллекта и международных образовательных программ является ключевым фактором формирования конкурентоспособной научно-образовательной среды и технологической независимости страны.

    Дополнительным результатом стало подписание меморандума о реализации двудипломной образовательной программы по робототехнике, что расширяет спектр совместных инициатив и усиливает интеграцию в международное академическое пространство.

    По итогам встреч была выработана резолюция и согласован план дальнейшего взаимодействия, направленный на развитие совместных исследований, внедрение инновационных решений и укрепление международного научного сотрудничества.

