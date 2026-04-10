АРРФР объяснило выбор мессенджера Aitu

В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка считают, что отечественный мессенджер обеспечивает надежную защиту персональных данных, недоступную зарубежным аналогам.

Финансовый регулятор обсуждает инициативу о переводе коммуникаций финансовых компаний на отечественную платформу с участниками рынка. Главной причиной такого решения стала острая необходимость усиления информационной безопасности. Регулятор стремится обеспечить надежную защиту персональных данных граждан на фоне резкого роста мошеннических действий при оказании финансовых услуг. Кроме того, новая государственная инициатива направлена на стандартизацию всех каналов связи между компаниями и потребителями, передает Курсив.

Как отмечают в АРРФР, архитектура приложения Aitu обеспечивает высокий уровень защиты благодаря физической локализации всех серверов внутри Казахстана. Это преимущество недоступно зарубежным мессенджерам и полностью исключает риск перехвата финансового трафика или трансграничную передачу личных данных.

Безопасность каждой транзакции гарантируется сквозным шифрованием. При такой технологии ключи доступа хранятся только на устройствах самих пользователей, что делает невозможным чтение переписки на стороне сервера или провайдера. Применение системы Aitu Passport с обязательной биометрической идентификацией и облачной электронной цифровой подписью обеспечивает юридически значимую верификацию отправителя и получателя. Этот метод технически обнуляет любые угрозы фишинга и подмены личности.

Использование открытых интерфейсов и бизнес кабинетов позволяет даже небольшим финансовым организациям интегрировать свои системы в готовую национальную инфраструктуру с минимальными затратами. Представители ведомства заверили, что внедрение платформы на финансовом рынке будет детально проработано с учетом всех преимуществ мессенджера и интересов участников рынка.

