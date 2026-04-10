Топ-менеджеры более 150 организаций пройдут обучение по ИИ

Его будут вести профессора Stanford University HAI и эксперты OpenAI Academy.

В рамках реализации поручения Главы государства по системной цифровизации и внедрению ИИ во все отрасли экономики Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития запустил флагманскую образовательную программу «AI Leaders 2026» в партнерстве с исследовательским центром искусственного интеллекта Стэнфордского Университета — Stanford University Human-Centered Artificial Intelligence (HAI), образовательной платформой разработчика ChatGPT — OpenAI Academy и международным хабом в Кремниевой Долине — Silkroad Innovation Hub.

Это крупнейшая корпоративная программа для подготовки лидеров в области искусственного интеллекта, созданная для центрально-евразийского региона на стыке академической экспертизы и практического применения, позволяющая формировать управленческие компетенции, востребованные в условиях глобальной ИИ-трансформации. Помимо основных организаторов, партнерами проекта выступают платформы Lovable и CAYU, предоставляющие возможность разработки ИИ-агентов и цифровых решений, а также Институт умных систем и искусственного интеллекта ISSAI при Назарбаев Университете.

Академическим руководителем программы выступает Питер Норвиг — профессор Stanford University HAI, автор главного мирового бестселлера по ИИ, экс-директор Google Research и действующий член экспертного совета по развитию ИИ при Президенте РК. Под его руководством учебный материал был максимально адаптирован под специфику нашего региона.

«Реализуя поручение Главы государства по внедрению искусственного интеллекта во все сектора экономики, мы переходим к этапу практических изменений. По итогам программы, опираясь на экспертизу Stanford University HAI и технологии OpenAI Academy, каждый участник разработает прикладную ИИ-стратегию для своей организации. Это закладывает основу новой модели управления, где цифровая трансформация каждой компании становится фундаментом для технологического лидерства и успеха всей страны», — отметил заместитель Премьер-министра — Министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслан Мадиев.

Обучение включает более 30 часов в формате интенсивных live-сессий и сопровождается синхронным переводом на казахский, узбекский и русский языки, обеспечивая доступ к передовым знаниям для широкой аудитории. Оно построено по целевой модели: компании участвуют командами, что позволяет комплексно развивать компетенции на уровне ключевых управленческих ролей — от среднего до высшего руководства. В рамках данной программы каждая организация разработает свою собственную ИИ-стратегию, ориентированную на конкретные бизнес-задачи и процессы. Это особенно важно в контексте поставленной Главой государства задачи по системному внедрению ИИ во все ключевые секторы экономики. В этих условиях принципиально важно, чтобы крупнейшие компании и институты переходили от тестирования отдельных инструментов к формированию целостных ИИ-стратегий с чётким пониманием ожидаемого эффекта.

Среди участников — руководители около 150 крупнейших организаций региона, представители государственного и квазигосударственного сектора, включая национальные холдинги «Самрук-Казына», «Байтерек» и Национальный банк Республики Казахстан, а также ведущие компании экономики: Halyk Bank, Freedom Holding, Kaspi.kz, BI Group, Astana Motors, Beeline, Kcell, Bazis-A, «Казцинк», Transtelecom, Lancaster Group и другие.

Методология обучения основана на трехступенчатой системе подготовки, которая позволяет компаниям последовательно пройти путь от понимания ИИ к его практическому внедрению. Сначала участники закладывают академический фундамент вместе со Stanford University HAI, изучая базовые принципы ИИ, ограничения технологий и их влияние на бизнес-процессы и управление. Затем переходят к работе с ИИ-инструментами с OpenAI Academy — осваивают prompt engineering, использование моделей и применение ИИ в реальных задачах. Финальный этап посвящен ИИ-агентам и прикладным решениям: вместе с CAYU и Lovable команды учатся разрабатывать и применять ИИ-системы в бизнесе и ключевых отраслях.

На базе таких программ мы формируем глобальное сообщество лидеров, обладающих компетенциями, необходимыми для управления ИИ-трансформацией и обеспечения устойчивого развития экономики и общества. Программа объединяет участников из разных стран расширяя горизонты сотрудничества. Среди слушателей программы представители Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана, Монголии, Таджикистана, Турции и Катара.

«Наша цель — обеспечить региону прямой доступ к передовым знаниям в области ИИ и глобальным технологическим экосистемам. Мы создаем программы, в рамках которых участники получают знания из первых уст — от тех, кто формирует индустрию сегодня и определяет ее будущее. Тем самым, Центральная Евразия становится заметным и активным участником глобальной технологической и ИИ-экосистемы», — отметил основатель и генеральный директор Silkroad Innovation Hub Асет Абдуалиев.

По завершении курса участники получат официальный сертификат Stanford University HAI и станут частью крупнейшего в Центральной Ервазии ИИ-сообщества. Инициатива является ключевым звеном комплексной системы подготовки кадров: напомним, что базовое обучение цифровой грамотности в 2025 году уже прошли около 1 миллиона граждан страны. Системная работа ведется на всех уровнях — от молодежных центров TUMO Astana и Tomorrow School до студенческих программ AI Sana, специализированных проектов для госслужащих AI Qyzmet и подготовки ИИ-офицеров в госсекторе по программе AI Governance 500, обеспечивая экспертную базу для технологического развития страны.

