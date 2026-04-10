Прямой эфир: PROFIT Retail & Finance Day 2026

Трансляция с конференции о новых технологиях в ритейле и финансовом секторе Казахстана.

10 апреля проходит конференция PROFIT Retail & Finance Day 2026, где обсуждаются финтех и банки, супераппы, цифровизация розничных сетей и ТРЦ, маркетплейсы, а также умная логистика в Казахстане.

Программа конференции:

09:20 — Открытие, приветственное слово.

09:30 — Эволюция или ограничение? Анализ влияния государственных инициатив на e-commerce. Денис Степанцев, председатель совета, Ассоциация «Цифровой Казахстан».

09:50 — Платеж, который изменил все. Национальной платежной корпорации — 30 лет. Асель Марченко, заместитель председателя, Национальная платежная корпорация Казахстана.

10:10 — Панельная дискуссия. Ритейл и финансы сегодня.

11:10 — Потребительский рынок Центральной Азии: возможности и риски розничного бизнеса в Казахстане. Иван Федяков, основатель и глава группы компаний INFOLine

11:30 — Перерыв.

12:00 — Интегрированные решения Kingston. Антон Редкоребров, Technical Specialist & Technical Research Group, Kingston.

12:20 — Цифровые AI-сотрудники для бизнеса. Данияр Омурзаков, управляющий партнер Cybernet AI.

12:40 — Казпочта и влияние на электронную коммерцию. Дамир Мейрамбеков, управляющий директор по электронной коммерции и посылочному бизнесу, АО «Казпочта».

13:00 — Обеденный перерыв и неформальное общение.

13:50 — Розыгрыш призов.

14:00 — Цифровизация банков: внедрение OpenAPI, BaaS-технологий и их влияние на себестоимость транзакции. Антон Семенников, директор по цифровому развитию, Делобанк (Россия).

14:20 — От банка к платформе: открытая экосистема БЦК. Аскар Жакенов, директор по развитию бизнеса и продаж, BCC-HUB.

14:40 — Цифровая экосистема Halyk. Нариман Мукушев, заместитель председателя правления, АО «Халык Банк».

15:00 — Почему сгорели миллиарды долларов: международные провалы e-grocery и как в Magnum eCommerce построили модель, которая работает. Николай Попандопуло, Chief Product Officer, ТОО «Magnum E-commerce».

15:20 — Как наши разработки обеспечили устойчивость ритейла в эпоху цифровой трансформации. Адиль Шакаев, директор по электронной коммерции, Evrika Retail Group.

15:40 — Как цифровизировать сеть аптек в условиях строгого регулирования без убытков и остановки бизнеса. Темирлан Ануарханов, ИТ-директор, группа компаний «Садыхан».

16:00 — Розыгрыш призов, закрытие конференции.