Centras Strategy Challenge: кейс от Beeline и 1,7 млн тенге на кону

Уже в апреле Centras Strategy Challenge вернулся в новом масштабе. Студенты начали работу над реальным бизнес-кейсом от Beeline и борются за призовой фонд в 1,7 млн тенге. Это три недели интенсивной работы, доступ к отраслевой экспертизе, а также наставничество от менторов из реальной бизнес-среды.

Вызов для амбициозных

Для современного студента знания без практики — это всего лишь теория. В Centras Strategy Challenge амбиции превращаются в результат, а учебные навыки проходят проверку реальными задачами от компаний. Организаторы подчеркивают: в условиях дефицита кадров такие интенсивы становятся мостом между академической базой и настоящей рабочей практикой.

«Будущее бизнеса начинается с молодежи. Наши челлендж-проекты — это не просто соревнование, а возможность для студентов применить свои знания на практике, а для нас, предпринимателей, — увидеть новое поколение стратегов и лидеров в действии. Если мы хотим, чтобы экономика Казахстана росла, нам нужно вовремя замечать таланты, поддерживать их и давать им шанс реализовывать смелые идеи. Это создает фундамент для прорывных решений», — отмечает Ельдар Абдразаков, глава Centras Group.

Что получают участники

Участие в Centras Challenge — это полноценный профессиональный опыт. Вместо абстрактных учебных задач студенты решают реальные бизнес-кейсы от лидеров рынка. Они проходят путь от идеи до реализации, прокачивают навыки проектного менеджмента, стратегического мышления и презентации. Выходят за пределы аудитории, чтобы познакомиться с экспертами, потенциальными работодателями и единомышленниками.

Кроме того, участники формируют портфолио конкретными достижениями, которые выделят их среди тысяч других выпускников. А еще получают доступ к ведущим экспертам Казахстана, менторинг от профессионалов и возможность попасть в шорт-лист базы кандидатов топовых компаний.

Среди навыков, которые прокачивают участники — системное видение и формулировка проблемы, выработка и приоритизация гипотез, аналитические способности и умение выявлять инсайты, владение фреймворками, командная работа, нетворкинг и презентационные навыки.

География и участники

В этом сезоне в челлендже принимают участие более 40 команд из 10 лучших вузов Алматы и Астаны: AlmaU, Astana IT University, KIMEP, Maqsut Narikbayev University, NARXOZ, SDU, Turan, UIB, КБТУ, МУИТ.

Партнерство с Beeline

Мастер-партнером Centras Strategy Challenge 2026 выступила компания Beeline и ее корпоративный фонд «Zhyly Zhurek Foundation». Участникам предложен бизнес-кейс от Beeline — три этапа, три недели интенсивной работы над реальной задачей компании.

«Для нас важно не просто поддерживать образовательные инициативы, а создавать среду, в которой молодые люди могут раскрыть свой потенциал и увидеть ценность своих идей на практике. Такие проекты дают студентам реальный опыт, уверенность в своих силах и понимание бизнес-контекста, а для бизнеса — возможность уже сегодня находить и развивать талантливых, мотивированных специалистов, которые завтра будут двигать вперед компании и экономику страны», — комментирует директор фонда «Zhyly Zhurek Foundation» Жумагулова Анар.

Фонд «Zhyly Zhurek Foundation» работает в трех ключевых направлениях: развитие системы образования в стране, поддержка в чрезвычайных ситуациях, а также продвижение разнообразия и инклюзивности (D& I).

Призовой фонд

Победителей ждет денежное вознаграждение:

— 1 место — 1 000 000 тенге

— 2 место — 500 000 тенге

— 3 место — 200 000 тенге

Centras Strategy Challenge — это стартовая площадка для тех, кто готов проверять себя реальными задачами, выходить за рамки учебной программы и строить карьеру уже сегодня. Три недели, которые могут изменить траекторию профессионального пути.

Конкурс организован Kazakhstan Growth Forum и Centras Group.

Kazakhstan Growth Forum — это партнерская платформа для создания и укрепления партнерских отношений, объединения лидеров мнений и экспертов бизнеса, развития инноваций и создания благоприятной инвестиционной среды. Это пространство коллабораций, направленных на формирование высоких стандартов в бизнес-среде и поддержку социально-активного общества.

Centras Group — инновационная экосистема, объединяющая инвестиции, страхование, медицину, IT, ресторанный бизнес, деловые события и образование. «Превращая идеи в капитал» — философия, которая подчеркивает: идеи сегодня становятся главным двигателем экономического прогресса.

Centras Strategy Challenge 2026 поддержали: Popeyes, KPMG, Qazaq IT community, BCG, Alpha Lab, Centras Group, Centras Insurance, Centras Securities, People Consulting, Halal Quality Center, Hero’s Journey, Talent Craft.