В поле зрения налоговой попадают мобильные переводы от 100 разных лиц одному человеку в течение трех месяцев.

Мы не имеем доступа к банковским счетам казахстанцев, заявил вице-министр финансов Асет Турысов, отвечая на вопрос журналистов о контроле за денежными переводами. А вот банки этим занимаются, передает Sputnik.

«Банки передают в соответствии с Налоговым кодексом, то есть, в тех условиях, когда 100 и более переводов, когда есть рисковые платежи и так далее. Только об этом речь, поэтому, как ранее мои коллеги заявляли, переживать не стоит. Мы не имеем доступа к банковским счетам», — заявил Турысов.

Как ранее заявлял Минфин, в поле зрения попадают мобильные переводы от 100 разных лиц одному человеку в течение трех месяцев, если сумма превышает 1 млн тенге. Новый подход используется для тех случаев, когда физлицо ведет бизнес, но при этом не платит налоги и не зарегистрировано в качестве предпринимателя.