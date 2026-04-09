    Мы не имеем доступа к банковским счетам — Минфин о контроле за переводами денег

    В поле зрения налоговой попадают мобильные переводы от 100 разных лиц одному человеку в течение трех месяцев.

    9 апреля 2026 12:00, Profit.kz
    Рубрики: Общество

    Мы не имеем доступа к банковским счетам казахстанцев, заявил вице-министр финансов Асет Турысов, отвечая на вопрос журналистов о контроле за денежными переводами. А вот банки этим занимаются, передает Sputnik.

    «Банки передают в соответствии с Налоговым кодексом, то есть, в тех условиях, когда 100 и более переводов, когда есть рисковые платежи и так далее. Только об этом речь, поэтому, как ранее мои коллеги заявляли, переживать не стоит. Мы не имеем доступа к банковским счетам», — заявил Турысов.

    Как ранее заявлял Минфин, в поле зрения попадают мобильные переводы от 100 разных лиц одному человеку в течение трех месяцев, если сумма превышает 1 млн тенге. Новый подход используется для тех случаев, когда физлицо ведет бизнес, но при этом не платит налоги и не зарегистрировано в качестве предпринимателя.

