В Гвардейском гарнизоне внедряют цифровые решения

Комплекс мер призван обеспечить безопасность службы.

В Гвардейском гарнизоне начали реализацию комплекса практических мер по обеспечению законности, дисциплины и безопасности военной службы. В центре внимания — внедрение цифровых решений и усиление профилактической работы в подразделениях.

Воинские части поэтапно оснащаются современными системами видеонаблюдения. Камеры устанавливаются не только в казармах и служебных помещениях, но и в бытовых зонах, умывальных, спортивных залах, на лестничных пролетах, а также в помещениях для обслуживания вооружения и хранения имущества. Это позволяет обеспечить непрерывный контроль и исключить участки без наблюдения.

Одновременно усиливаются меры профилактики. В подразделениях вводятся дополнительные инструменты предупреждения правонарушений, повышается уровень дисциплины и персональной ответственности должностных лиц. Особое внимание уделяется безопасному обращению с вооружением и строгому соблюдению требований его хранения.

Ход внедрения этих решений и дальнейшие шаги по их развитию обсудили на межведомственном совещании под руководством заместителя министра обороны по воспитательной и идеологической работе генерал-майора Аскара Мустабекова. В заседании приняли участие военный прокурор Гвардейского гарнизона полковник юстиции Расул Ризабекұлы, командующий войсками Регионального командования «Юг» генерал-майор Ержан Ибраев, заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками полковник Арынгали Акишев, командиры воинских частей и их заместители, руководители правоохранительных органов, сотрудники служб по работе с семьями военнослужащих и психологи.

Работа ведется в рамках программ «Цифровая профилактика» и «Закон и порядок в армии» на 2025–2028 годы, реализуемых на основе протокола Координационного совета Министерства обороны, Национальной гвардии, Пограничной службы КНБ и Министерства по чрезвычайным ситуациям. Межведомственный формат обеспечивает единый подход к вопросам профилактики и правопорядка.

Дополнительно предусмотрены меры по развитию социальной инфраструктуры военных городков и повышению уровня поддержки военнослужащих и членов их семей.