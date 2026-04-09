Более 100 дронов задействуют в защитных мероприятиях против саранчовых

Использование беспилотных летательных аппаратов позволяет оперативно выявлять очаги заселения вредителей, ускоряет процессы мониторинга и увеличивает охват обследуемых территорий.

Подготовка парка беспилотных летательных аппаратов к предстоящему сезону борьбы с саранчовыми вредителями завершена. В текущем году для проведения точечной химической обработки сельскохозяйственных угодий планируется задействовать 46 агродронов.

В ходе подготовки к сезону специалисты провели комплексную проверку технического состояния оборудования. Особое внимание было уделено вопросам безопасности полетов, эффективности систем распыления и стабильности работы систем управления.

За последний год технический парк РГУ «Методический центр фитосанитарной безопасности и прогнозов», осуществляющего мониторинг сельскохозяйственных угодий, значительно расширен. Если в 2025 году центр использовал 7 дронов, закупленных в конце 2024 года, то в декабре 2025 года дополнительно приобретено еще 50 аппаратов. Использование 57 беспилотников в мониторинге существенно повысит уровень готовности к оперативному сезону и позволит более эффективно реагировать на фитосанитарные риски.