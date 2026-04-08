Распределять казахстанский уголь поможет новая цифровая система

Министр энергетики Ерлан Аккенженов на заседании правительства сообщил о планах по внедрению новой цифровой системы для прозрачности процесса распределения угля. Министерством прорабатывается внедрение подсистемы «Распределение угля» в составе Единой государственной системы управления топливно-энергетическим комплексом, передает Zakon.kz.

«На сегодняшний день разработана модель текущих процессов и осуществляется формирование спецификации требований к программному обеспечению, что обеспечит переход к построению целевой архитектуры цифрового управления распределением угля. Внедрение подсистемы направлено на устранение системных дисбалансов в отрасли, включая несбалансированность спроса и предложения, ограниченную прозрачность распределения и неэффективность логистики», — сказал Аккенженов.

Он подчеркнул, что реализация проекта позволит сформировать единый цифровой контур управления распределением угля на уровне государства, обеспечивающий оперативный мониторинг, прогнозирование и принятие управленческих решений, а также повышение прозрачности и управляемости распределения и оптимизацию логистики.

