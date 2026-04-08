Министерство труда продолжает внедрение Единой цифровой платформы социальной поддержки

Проект реализуется во исполнение поручений Главы государства по повышению эффективности мер государственной поддержки и оптимизации бюджетных расходов.

Платформа обеспечивает централизованное оказание государственных услуг и переход к предоставлению социальной помощи на основе реальной нуждаемости граждан, формируя прозрачную, адресную и эффективную систему поддержки.

На первом этапе проведена масштабная работа по цифровизации трудовых договоров и штатного расписания организаций. На сегодняшний день к системе подключено более 10 тысяч организаций.

В рамках платформы уже обеспечены:

— прием заявлений по мерам Всеобуча в цифровом формате;

— автоматизация государственных услуг в сфере опеки и попечительства;

— интеграция с органами казначейства для прямых выплат получателям.

В 2026 году планируется дальнейшее развитие платформы: запуск приема заявок через портал электронного правительства, внедрение сервиса автоматического отслеживания возвратов платежей, а также автоматизация 13 дополнительных мер социальной помощи, оказываемых местными исполнительными органами.

Министерство продолжит работу по расширению функционала Единой цифровой платформы и повышению доступности государственных услуг для населения с применением современных цифровых решений.