    Министерство труда продолжает внедрение Единой цифровой платформы социальной поддержки

    Проект реализуется во исполнение поручений Главы государства по повышению эффективности мер государственной поддержки и оптимизации бюджетных расходов.

    8 апреля 2026 10:00, Profit.kz
    Платформа обеспечивает централизованное оказание государственных услуг и переход к предоставлению социальной помощи на основе реальной нуждаемости граждан, формируя прозрачную, адресную и эффективную систему поддержки.

    На первом этапе проведена масштабная работа по цифровизации трудовых договоров и штатного расписания организаций. На сегодняшний день к системе подключено более 10 тысяч организаций.

    В рамках платформы уже обеспечены:

    — прием заявлений по мерам Всеобуча в цифровом формате;
    — автоматизация государственных услуг в сфере опеки и попечительства;
    — интеграция с органами казначейства для прямых выплат получателям.

    В 2026 году планируется дальнейшее развитие платформы: запуск приема заявок через портал электронного правительства, внедрение сервиса автоматического отслеживания возвратов платежей, а также автоматизация 13 дополнительных мер социальной помощи, оказываемых местными исполнительными органами.

    Министерство продолжит работу по расширению функционала Единой цифровой платформы и повышению доступности государственных услуг для населения с применением современных цифровых решений.

