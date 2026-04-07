Главные события CEVF 2026

В Ташкенте прошел пятый Центрально-Евразийский венчурный форум.

CEVF 2026 собрал порядка 800 участников — инвесторов, предпринимателей, представителей венчурных фондов и технологических компаний из Центральной Азии, Европы, США, Юго-Восточной Азии и стран MENA. Форум впервые проводится в Узбекистане и отражает стремительный рост технологической экосистемы страны и усиливающуюся роль региона на венчурной карте Евразии. Открытие форума посетил министр цифровых технологий Республики Узбекистан Шерзод Шерматов.

Организаторами форума выступают MOST Holding и IT Park Uzbekistan при поддержке Министерства цифровых технологий Республики Узбекистан. MOST Holding более 15 лет развивает предпринимательскую среду в Центральной Азии, объединяя венчурные, финтех и образовательные инициативы. Среди партнеров форума — Astana Hub, UK International Development, Европейский банк реконструкции и развития, IFC, Air Astana, Yandex Cloud, VISA, UZVC, Accelerate Prosperity, IT Park Ventures и KPMG.

Программа форума была очень насыщенной и включала в себя презентацию отчета «Стартапы и венчурный капитал в Центральной Азии 2026», вручение премии CEVF Awards лучшим участникам венчурной экосистемы Центральной Азии, представление финалистов первой Центральноазиатской когорты программы Star Venture Европейского банка реконструкции и развития, подписание трех меморандумов и соглашения с международными игроками венчурного рынка, запуск акселерационной программы Investment Readiness Accelerator (IRA) Tashkent.

Отчет «Стартапы и венчурный капитал в Центральной Азии 2026»

Участникам форума был официально представлен третий ежегодный отчет «Стартапы и венчурный капитал в Центральной Азии 2026», подготовленный исследовательской компанией RISE Research. В исследовании приняли участие более 200 стартапов и свыше 40 венчурных инвесторов и экспертов рынка.

Отчет демонстрирует рекордный рост венчурных инвестиций в регионе: общий объем финансирования достиг 320 миллионов долларов в 2025 году. При этом две крупнейшие сделки — $130 миллионов в стартап Higgsfield и $65,5 миллионов в компанию Uzum — составили 61% от общего объема. Без учета этих сделок скорректированный объем рынка достиг $124,5 миллиона, что на 31% больше по сравнению с 2024 годом ($95 миллионов), отражая устойчивый органический рост.

«Особое значение имеет появление первого единорога региона — Higgsfield, а также рекордный раунд Uzum, что служит мощным сигналом признания потенциала Центральной Азии на мировой арене, — отметила в основатель RISE Research Айнур Жантурина. — Регионом подтверждена высокая эффективность конверсии идей в финансируемые стартапы — 18,5% из 2000 проектов за последние три года получили инвестиции, что сопоставимо с ведущими европейскими хабами».

Вместе с тем, общий объем стартапов остается низким — всего 4,6 финансируемых стартапа на миллион человек, что указывает на необходимость развития пула проектов.

В Казахстане венчурные инвестиции выросли почти втрое до $209 миллионов в 2025 году. Higgsfield привлек $130 миллионов в раунде Series A, что стало историческим событием для страны. Общая оценка венчурных стартапов Казахстана превысила $2,16 миллиарда. Искусственный интеллект становится ключевым драйвером, AI-стартапы привлекли почти половину всех инвестиций.

В Узбекистане объем венчурного финансирования вырос до $33,8 миллиона, что в 11,3 раза превышает показатель 2022 года. С учетом крупного раунда Uzum общий рынок оценивается в $99,3 миллиона. Основная доля сделок приходится на ранние стадии (pre-seed и seed), а 85% инвестиций осуществляются местными инвесторами через фонды и государственные структуры. В 2025 году в стране появилось семь новых венчурных фондов, что свидетельствует о расширении институциональной базы и росте локального капитала.

Награждение номинантов CEVF Awards

В рамках финального дня CEVF 2026 прошла пятая юбилейная церемония награждения CEVF Awards, отмечающая лучших представителей стартап-экосистемы, венчурного рынка и технологического бизнеса Центральной Евразии. В этом году победителями стали:

— Лучшая корпоративная стратегия открытых инноваций — Freedom Holding, международная финансовая группа, ведущая брокерскую, банковскую, дилерскую и депозитарную деятельность, управление ценными бумагами.

— Лучший игрок экосистемы — Startup Garage, инкубационная программа для развития технологических стартапов в международном технопарке Astana Hub.

— Лучшее технологическое СМИ — Pivot, новостной сайт, посвященный последним изменениям и трендам в бизнесе, технологиях и инновациях (Узбекистан).

— Лучший технологический инфлюенсер — Умед Рахимов, основатель Vazifa и Stanbase (Таджикистан).

— Лидер ESG — School21, школа цифровых технологий в Самарканде и Ташкенте.

— Лучший венчурный фонд — AloqaVentures, корпоративный венчурный фонд, созданный коммерческим банком «Aloqabank» (Узбекистан).

— Лучшая программа поддержки стартапов — Red Team Accelerator (Казахстан).

— Открытие года и Самый быстрорастущий стартап — MoonAI, казахстанский AI-стартап, который получил оценку в $5 миллионов.

— Самый активный бизнес-ангел — Дана Кунанбаева, партнер в LP MA7 Ventures и Most Accelerator Fund.

— Сделка года — Datatruck, раунд Series A на $12 млн, возглавляемый Avenue Growth Partners.

«Венчурная экосистема Центральной Евразии находится на стадии активного роста и преобразования. Важно не только создавать новые компании и проекты, но и отмечать тех, кто вносит значимый вклад в развитие инноваций и предпринимательства, — отметил генеральный директор IT Park Uzbekistan Азамат Караматов. — CEVF Awards за свою пятилетнюю историю стала важным инструментом поощрения ярких талантов и лучших игроков рынка, вдохновляя сообщество на дальнейшие достижения и создавая условия для появления новыз технологических лидеров региона».

Процесс отбора включал подачу заявок, внутренний экспертный отбор и открытое голосование на сайте форума, что обеспечило прозрачность и широкое вовлечение сообщества.

Программа Star Venture

Европейский банк реконструкции и развития анонсировал 13 финалистов первой Центральноазиатской когорты программы Star Venture, направленной на поддержку инновационных высокопотенциальных стартапов. В программу вошли 7 стартапов из Узбекистана — Hyper App, IMAN, OSNOVA, Robosell, Tezbor, UYSOT, Verifix. Они получат доступ к бизнес-диагностике, менторингу и консалтингу от ведущих экспертов индустрии, а также содействие в выходе на новые рынки и поиске инвестиций.

«CEVF стал важной региональной платформой, и его проведение в Узбекистане впервые отражает быстрое созревание инновационной экосистемы страны. В ЕБРР мы гордимся поддержкой развития стартапов через нашу программу Star Venture, которая только что запустила первый региональный набор для Центральной Азии. Примечательно, что более половины финалистов региона — узбекские стартапы, что подчеркивает силу местных основателей. В рамках программы участвующие компании получают индивидуальную бизнес-диагностику, практическое наставничество и экспертные консультации, а также поддержку в выходе на новые рынки и привлечении инвестиций», — подчеркнул Анди Аранитаси, директор, руководитель представительства ЕБРР в Узбекистане.

Подписание документов

На форуме компании, входящие в MOST Holding, подписали несколько важных документов:

— Меморандум о сотрудничестве между MOST Investments и венчурной платформой 1MoreThing (Саудовская Аравия). Цель сотрудничества — поддержка создания, развития и масштабирования AI-ориентированных B2B стартапов, а также формирование долгосрочной платформы для обмена инновациями, талантами и капиталом. Партнерство охватит все этапы жизненного цикла проектов: от генерации идей и запуска стартапов до выхода на международные рынки и привлечения инвестиций. 1MoreThing обеспечит доступ к рынкам Саудовской Аравии и MENA, а MOST Investments — к стартап-экосистеме Центральной Азии и региональным контактам.

— Меморандум о взаимопонимании между MOST Ventures и FAO Partners, направленный на развитие двустороннего сотрудничества между стартап-экосистемами Кореи и Центральной Азии. Партнерство позволит корейским компаниям выходить на рынки Центральной Азии, а стартапам региона — получать структурированный доступ к корейскому рынку, его партнёрской экосистеме и возможностям международного роста.

— Соглашение о стратегическом альянсе между венчурным фондом MOST Ventures и глобальной инициативой Accelerate Prosperity (AKDN). Цель партнерства — развитие стартап-экосистемы Центральной Азии, расширение возможностей для предпринимателей и создание полноценного «инвестиционного лифта» для стартапов на ранних стадиях (pre-seed и seed). Стороны будут совместно формировать pipeline перспективных проектов, сопровождать их акселерацию и подготовку к привлечению венчурного капитала.

— Меморандум о сотрудничестве и партнерстве между ООО «United Ventures» (Узбекистан) и MOST Holding. Ключевые направления сотрудничества включают совместные инвестиции в стартапы Центральной Азии с фокусом на Узбекистан, запуск и развитие школы бизнес-ангелов, обмен экспертизой и реализацию совместных проектов.

«Центральная Азия сегодня — это уже не про „развивающийся рынок“, а про окно возможностей для инвесторов с высоким апсайдом. Через MOST и такие платформы, как CEVF, мы соединяем капитал, технологии и рынки, создавая реальные точки входа в сделки, — отметил CEO MOST Ventures Алим Хамитов — Партнерства с MENA, Кореей и международными игроками — это не только про выход стартапов, но и про technology transfer в регион, который усиливает качество проектов и их глобальную конкурентоспособность. Потому наша задача — выстроить системный инвестиционный лифт, где инвестор заходит рано и выходит с кратным результатом».

MOST Investable Battle — конкурс стартапов с призовым фондом до $25 000

В рамках CEVF 2026 при поддержуке VISA состоялся ежегодный конкурс MOST Investable Battle — уникальная возможность для стартапов представить свои проекты перед инвесторами и венчурными фондами региона.

Победители автоматически проходят во 2 поток акселерационной программы Investment Readiness Accelerator Tashkent и получают возможности для развития стартапа на сумму до $25 000:

— участие в 8-недельной интенсивной программе IRA;

— подготовку стартапа к привлечению инвестиций;

— доступ к сети инвесторов и венчурных фондов;

— менторство от экспертов и предпринимателей;

— потенциальную возможность получить soft commitments ещё до Demo Day.

В этом году в конкурсе приняли участие стартапы с готовым MVP, командой и первыми результатами.

Три лучшие команды — Cerberus, Tezbor и Bigmart — получили приглашение во второй поток акселерационной программы Investment Readiness Accelerator Tashkent (IRA) от MOST C-SPACE HUB и SQB VC.

Robosell и Nedvighka.kz получили эксклюзивное размещение на порталах er10.kz и thetech.uz для стартапов соответственно.

Иван Копытов из Yandex Cloud лично поддержал стартап ORDO грантом на облачные ресурсы на сумму $12 000.

Модератором мероприятия выступил Азизбек Курбанов, партнер AK Capital. В состав жюри вошли ведущие инвесторы и эксперты венчурного рынка: Мурат Абдрахманов (MA7 Ventures), Алим Хамитов (MOST VC), Тигран Бекмуллин (SQB VC), Далерхон Нодиров (IT Park Ventures), Александр Земляк (Geek Ventures), Шерзод Шукурлаев (United Ventures), Абдулазиз Якубов (Yoshlar Ventures), Крис Цангос (Talos Capital) и Равшан Курбанов (Tajikistan VC).

Партнерами MOST Investable Battle выступили VISA, Digital UZ, IT Park Uzbekistan, IRA, MOST C-SPACE HUB, SQB VC, EBRD, Yandex Cloud, The Tech и ER10.

Запуск Investment Readiness Accelerator (IRA) Tashkent

Одним из ключевых событий CEVF стало соглашение о запуске второго батча международной акселерационной программы Investment Readiness Accelerator (IRA) Tashkent — совместного проекта MOST C-Space Hub, MOST Business Intelligence и SQB Ventures. Программа рассчитана на 12 недель для стартапов на стадии pre-seed и seed и ориентирована на конкретные результаты — рост ключевых бизнес-метрик, подготовку команд к инвестиционным раундам, формирование стратегии масштабирования и создание качественного deal flow.

«IRA Tashkent — программа для тех, кто пришел не послушать лекции, а действительно вырасти в выручке и выйти на сделки. Узбекистан сейчас в сильной фазе роста, и вместе с экспертизой MOST мы будем вести стартапы к измеримым результатам: росту выручки, масштабированию, готовности к сделке и выходу на инвесторов», — отметил Дилмурод Ходиев, CEO C-Space.

В каждом сезоне отбирается до 20 стартапов, а финалом станет Demo Day с участием инвесторов, фондов и корпоративных партнеров. Среди успешных выпускников аналогичной программы в Казахстане проекты, привлекшие инвестиции свыше $8 млн.

«Рынку всегда нужны стартапы, которые думают, как бизнес: знают цифры, понимают клиента, умеют продавать и структурировать сделку. Реальные кейсы IRA в Казахстане показали — когда стартап умеет считать, продавать и упаковывать сделку, тогда и происходит рост и поднимаются раунды»», — подчеркнул CEO MOST Business Intelligence Диас Кожатаев.

Первый поток программы стартовал в феврале 2026 года, а в рамках форума состоялся закрытый питч Demo Day, на котором команды-участницы представили свои проекты инвесторам, инвестиционным фондам и корпоративным партнерам.

CEVF 2026 продолжает традиции ведущей площадки венчурного рынка Центральной Азии, объединяя более 50 венчурных фондов, сотни бизнес-ангелов и сотни стартапов. Форум способствует развитию инновационной экономики региона, укреплению инвестиционного климата и открывает новые возможности для международного сотрудничества и масштабирования бизнеса.