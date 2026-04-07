В Кызылорде внедрили платформу ИИ для раннего выявления сложных заболеваний

В Кызылординской областной многопрофильной больнице открыт современный ситуационный центр и запущен проект радиологической информационной системы на базе искусственного интеллекта. Эта инициатива является важным шагом в цифровизации здравоохранения региона.

В рамках проекта создана уникальная для стран СНГ система, объединившая 27 медицинских организаций в единую информационную платформу. Это позволило централизовать радиологические исследования и значительно повысить качество и оперативность диагностики.

Проект направлен на раннее выявление социально значимых заболеваний, усиление борьбы с онкологическими заболеваниями, эффективное использование бюджетных средств и повышение качества радиологических услуг. Он включен в перечень DigitalEL и рекомендован Всемирной организацией здравоохранения, что подтверждает его значимость как одного из передовых проектов цифровизации медицины в Казахстане.

В рамках проекта внедрена система PACS, а также используются решения на базе искусственного интеллекта — x-Eye Mammo, Toraks, Ribout Pneumonia. Эти технологии обеспечивают высокоточную обработку и анализ медицинских изображений.

К проекту подключены областной онкологический центр и областной центр фтизиопульмонологии. Медицинские учреждения оснащены современным оборудованием: установлено 57 рабочих станций и персональных компьютеров, для каждого врача предусмотрены источники бесперебойного питания и принтеры, внедрено 28 высокоразрешающих медицинских мониторов, а также введено в эксплуатацию 7 рентген-аппаратов, оснащенных цифровыми оцифровщиками Agfa 15X. Дополнительно установлено 13 лицензий для работы с цифровыми системами.

Внедрение искусственного интеллекта позволяет выявлять новообразования размером от 1 мм. Также организована система дистанционной диагностики, что позволило снизить влияние человеческого фактора до 95% и повысить эффективность использования времени и ресурсов.

В рамках проекта создан цифровой архив и внедрена беспленочная технология. Это позволит ежегодно экономить до 300 млн тенге, повышать качество исследований и упрощать ведение клинической документации.

Открытие ситуационного центра станет важным шагом в повышении качества медицинской помощи, оказываемой населению региона.

