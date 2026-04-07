Цифровую маркировку БАДов и ювелирных изделий введут уже в этом году

Публичное обсуждение проекта приказа будет проходить с 3 апреля по 20 апреля 2026 года на портале открытых нормативно-правовых актов.

Министерство торговли и интеграции РК вынесло на общественное обсуждение проект приказа о включении биологически активных добавок и ювелирных изделий в перечень товаров, подлежащих обязательной цифровой маркировке и прослеживаемости. Согласно проекту приказа, обязательная цифровая маркировка биологически активных добавок планируется к введению с сентября 2026 года, ювелирных изделий — с декабря 2026 года.

В последние годы в Казахстане наблюдается устойчивый рост потребления биологически активных добавок. По оценкам участников рынка, ежегодный рост потребления БАДов в Казахстане составляет порядка 15-20%. Проектом предусмотрено включение в систему маркировки 57 кодов ТН ВЭД ЕАЭС, охватывающих широкий перечень продукции, используемой в качестве биологически активных добавок.

По данным Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения, за 9 месяцев 2025 года из более 20 тысяч отобранных проб БАДов выявлены нарушения в 25% случаев, что подтверждает проблемы в сфере обращения данных товаров.

Особую обеспокоенность вызывает вопрос безопасности и здоровья населения. Кроме того, отечественные производители указывают на наличие недобросовестной конкуренции, связанной с фактами контрабанды и оборота контрафактной продукции. Такие товары реализуются по заниженным ценам, что создает неравные условия для добросовестных участников рынка, соблюдающих требования законодательства.

Внедрение маркировки позволит обеспечить прозрачность оборота товаров, сократить объемы контрафактной и нелегальной продукции, создать равные условия конкуренции для добросовестных участников рынка, повысить уровень защиты прав и безопасности потребителей, обеспечить государству объективную картину рынка БАДов на территории РК.

Решение о включении ювелирных изделий в перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке, обусловлено высокой долей незаконного оборота в этой сфере. По оценкам отраслевых экспертов, доля теневого оборота в ювелирной сфере превышает 90%. Отсутствие прозрачности в товаропроводящей цепи создает риски для добросовестных участников рынка, снижает налоговые поступления и ограничивает возможности потребителей по проверке подлинности и легальности продукции.

Обязательной маркировке будут подлежать следующие товары по кодам ТН ВЭД ЕАЭС:

— 7113110000 — изделия и их части из серебра, имеющего или не имеющего гальванического покрытия, плакированного или не плакированного другими драгоценными металлами;

— 7113190000 — ювелирные изделия и их части из прочих драгоценных металлов, имеющих или не имеющих гальванического покрытия, плакированных или не плакированных драгоценными металлами;

— 7114110000 — изделия золотых или серебряных дел мастеров и их части из серебра, имеющего или не имеющего гальванического покрытия, плакированного или не плакированного другими драгоценными металлами;

— 7114190000 — изделия золотых или серебряных дел мастеров и их части из прочих драгоценных металлов, имеющих или не имеющих гальванического покрытия, плакированных или не плакированных драгоценными металлами;

— 9111100000 — корпуса для часов, предназначенных для ношения на себе или с собой, из драгоценного металла или металла, плакированного драгоценным металлом;

— 9113101000 — ремешки, ленты и браслеты для часов, предназначенных для ношения на себе или с собой, и их части, из драгоценного металла.

Внедрение цифровой маркировки позволит обеспечить прослеживаемость ювелирных изделий на всех этапах оборота — от производства или импорта до реализации конечному потребителю, а также станет инструментом противодействия нелегальному обороту и защиты прав покупателей.

На сегодняшний день обязательной цифровой маркировке в Казахстане подлежат табачные изделия, обувь, лекарственные средства, дериваты сайгаков, моторные масла. С 1 февраля текущего года началось поэтапное внедрение маркировки пива и пивных напитков. С 1 декабря 2026 года запланировано поэтапное внедрение обязательной маркировки товаров легкой промышленности. Кроме того, в пилотном режиме тестируется маркировка изделий медицинского назначения, растительного масла, товаров бытовой химии и косметики. Ранее завершены пилотные проекты по маркировке древесины и сжиженного нефтяного газа, реализуемого в бытовых баллонах.

