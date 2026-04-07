Автоматизация 103 каналов стартовала в южных областях Казахстана

На сегодня Национальная информационная система водных ресурсов охватывает 22 тыс. водных объектов.

В рамках модернизации водохозяйственной инфраструктуры в южных регионах страны начали автоматизацию 103 ирригационных каналов общей протяженностью 968 км и орошаемой площадью 65 тыс. га. Также идет автоматизация ранее прошедших реконструкцию 270 каналов общей протяженностью 1184 км.

Кроме того, разрабатывается проектно-сметная документация по 264 проектам по реконструкции ирригационных каналов с элементами автоматизации и внедрением современных систем учета воды.

«Внедряя цифровые инструменты, министерство последовательно выстраивает комплексную, многоуровневую систему управления водными ресурсами. Такой подход позволит обеспечить устойчивое развитие отраслей экономики, гарантировать водную безопасность страны и сохранить этот жизненно важный ресурс для будущих поколений», — отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

На сегодня Национальная информационная система водных ресурсов охватывает 22 тыс. водных объектов: свыше 17 тыс. рек, около 4 тыс. озер и 60% гидротехнических сооружений. До конца года планируется оцифровать более 6 тысяч каналов и довести охват гидротехнических сооружений до 100%.

Это позволит сформировать единый водный баланс страны, который даст возможность сопоставлять фактический сток, накопление в водохранилищах и потребление воды в разрезе водохозяйственных участков. Особое внимание уделяется безопасности гидротехнических сооружений и водных объектов. Параллельно интегрируются данные космического мониторинга и гидропостов.

