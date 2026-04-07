Мошенники звонят сразу после визита в поликлинику: Мадиев прокомментировал ситуацию с утечками данных

Глава МИИЦР считает, что граждане должны сами изучать вопросы кибергигиены.

Заместитель премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев на брифинге в сенате прокомментировал жалобы казахстанцев на звонки мошенников сразу после посещения поликлиник, заявив, что такие факты не зафиксированы. Журналисты поинтересовались, с чем может быть связано получение гражданами мошеннических звонков после посещения поликлиник и откуда у злоумышленников появляются такие данные, передает Zakon.kz.

«Сейчас не могу подтвердить такую информацию, потому что она не зафиксирована. Если жалоба от казахстанца поступает через е-отиниш, мы, соответственно, необходимые проверки сразу же, незамедлительно проводим. Но хотелось бы отметить, что мы проводим мероприятия по кибергигиене, призываем всех граждан следовать рекомендациям кибергигиены. Если поступают звонки от мошенников, по большей части они связываются через такие мессенджеры, как WhatsApp, и через интернет, поэтому здесь уже при получении таких контактов и звонков необходимо быть осторожным, так как это могут быть мошеннические действия», — ответил он.

Мадиев отметил, что принимаются законодательные, организационные и технические меры, а также реализуются образовательные инициативы по кибергигиене.

«В первую очередь граждане должны сами изучать вопросы кибергигиены. Эта индустрия — индустрия мошенничества — очень сильно развивается не только у нас, но и во всем мире. Даже технологически развитые страны подвергаются массовым мошенническим атакам, то есть граждане этих стран. Есть различные примеры: например, в Великобритании за прошлый год, насколько я помню, ущерб составил более 1,5 млрд фунтов, около 9 млн граждан были подвергнуты мошенническим схемам. Такие страны, как Сингапур, десятками тысяч насчитывают мошеннические схемы и кейсы. Эта индустрия сильно развивается, она уже превратилась в полноценную индустрию, где есть инфраструктура колл-центров», — заявил он.

Также министр сообщил, что вопрос введения уголовной ответственности за распространение персональных данных находится на рассмотрении в Парламенте и вскоре будет обсужден.

Представители СМИ также поинтересовались, как персональные данные пациентов, идентифицируемых в поликлиниках, могут столь быстро становиться доступными мошенникам, когда звонки поступают сразу после визита.

«Я не в курсе таких кейсов, что гражданин, не успев выйти, уже получает звонки от мошенников. Давайте, если такие кейсы реально есть, мы готовы разбираться в этом. Но мы тоже постоянно, особенно в медицинских информсистемах, для сотрудников медорганизаций вводим организационно-технические меры, такие как биометрия, облачное ЭЦП, а также вопросы логирования, чтобы мы видели, кто получает эти данные, из каких информационных систем, вопросы маскирования, фишинга и так далее», — дополнил Мадиев.

В прошлом году были проведены проверки информационных систем на соответствие требованиям информационной безопасности, даны конкретные рекомендации, сформирован план корректирующих мер, над реализацией которого Министерство здравоохранения работает на постоянной основе, также привлечены к ответственности лица.