На парламентских слушаниях в Сенате по вопросам цифровизации агропромышленного комплекса и водного хозяйства сенатор Жанболат Жоргенбаев заявил о разрыве между внедрением технологий и их реальной эффективностью. По его словам, в стране уже сформирована определенная цифровая база: в животноводстве оцифровано более 38 млн голов скота, субсидирование переведено в электронный формат, внедряются системы прослеживаемости продукции и управления земельными ресурсами. Однако, подчеркнул он, реальные результаты остаются слабыми, передает Kazpravda.kz.

«Цифровизация есть, но ее результаты пока недостаточны», — отметил депутат Жоргенбаев.

Несмотря на более чем 1 трлн тенге господдержки, доля аграрного сектора в ВВП снизилась с 4,3% до 3,7%. Аналогичная ситуация наблюдается и в водном хозяйстве, где оцифровано свыше 20 тысяч объектов, но ключевые проблемы сохраняются.

Среди основных причин названы отсутствие единой цифровой стратегии, слабая интеграция информационных систем и зависимость от сложных процедур закупок IT-услуг.

«Нет единой архитектуры и единой политики управления данными. Каждое ведомство движется в своем направлении», — констатировал сенатор.

Жанболат Боргенбаев также обратил внимание на то, что, несмотря на активные обсуждения искусственного интеллекта, его внедрение в реальном секторе остается ограниченным.

«У нас есть данные, но не хватает интеллектуальных систем, которые могли бы их анализировать и помогать в принятии решений», — сказал он.

Отдельно была поднята проблема нестабильной работы государственных информационных систем. По словам Жоргенбаева, сбои в системах уже приводят к экономическим потерям.

«Фермеры не могут вовремя получить субсидии, предприниматели — оформить документы. Это не просто технические сбои, это реальные издержки для бизнеса», — подчеркнул он.

Также он указал на низкое качество данных, дефицит кадров и необходимость пересмотра подходов к цифровизации.

Сенатор призвал к переходу от разрозненных цифровых решений к единой системе управления, основанной на данных и ориентированной на конкретный результат.