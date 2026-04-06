Мадиев прокомментировал жалобы на случайные подписки платных услуг

Он считает, что пользователь может самостоятельно ограничить получение подобных push-уведомлений в настройках устройства.

Заместитель премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев на брифинге в Сенате прокомментировал жалобы казахстанцев на неожиданные платные подписки после сообщений операторов. Журналисты сообщили о жалобах казахстанцев на оповещения от операторов сотовой связи — как в виде SMS, так и в формате системных сообщений. Пытаясь их закрыть, пользователи нередко случайно подписываются на платные услуги и узнают об этом уже постфактум. В зоне риска, прежде всего, пожилые люди, передает Zakon.kz.

«Сейчас этот вопрос не обсуждается, о запрете, но вообще в целом у любого приложения, у любой системы есть персональные пользовательские настройки. Мы рекомендуем, чтобы пользователи детально изучили эти настройки и где надо поставили ограничения», — порекомендовал Мадиев.