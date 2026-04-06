Новая функция появится на камерах видеонаблюдения

Они будут фиксировать нарушения водителей электросамокатов.

Заместитель начальника Управления административной полиции ДП Астаны Махамбет Тулешов на брифинге в РСК рассказал о предусмотренных мерах безопасности касательно движения электросамокатов. По его словам, на камерах видеонаблюдения появится новая функция, передает Zakon.kz.

«Помимо присвоения им регистрационных номерных знаков в камерах видеонаблюдения добавится функционал по фиксации нарушений со стороны водителей электросамокатов. Эти меры позволят обезопасить движение пешеходов на тротуарах», — сказал Тулешов.

Он также напомнил об изменениях, которые вступят в силу с 1 июля 2026 года.

«Они затронут только операторов, передающих в аренду электросамокаты. Они будут подлежать обязательной регистрации с присвоением государственных регистрационных номерных знаков. Также на них возлагается ответственность по контролю за техническим состоянием и общим контролем их эксплуатации на дорогах», — отметил спикер.