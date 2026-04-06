Мадиев объяснил, какой ИИ-контент нужно маркировать

Заместитель премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев на брифинге в Сенате разъяснил требования к маркировке ИИ-контента и сообщил, что порядок будет дополнительно уточнен в подзаконных актах. У него поинтересовались, подлежит ли обязательной маркировке контент, если он был отредактирован или частично создан с использованием искусственного интеллекта, передает Zakon.kz.

«Согласно закону, любой продукт, созданный искусственным интеллектом, а также подправленный, модифицированный и так далее, должен сопровождаться маркировкой. В целом, соответствующие дисклеймеры, раскрытие информации о том, что данный продукт создан на базе технологий искусственного интеллекта, также могут использоваться как маркировка. Поэтому любое обозначение должно быть засчитано», — ответил Мадиев.

Он отметил, что специалисты министерства намерены урегулировать этот вопрос в рамках НПА на уровне подзаконных актов, чтобы исключить двоякое толкование.