Анонс: Kursiv Ecosystems Forum 2026

Как цифровые экосистемы меняют рынок?

17 апреля Kursiv Media проведет Kursiv Ecosystems Forum 2026 — второе мероприятие о развитии цифровых экосистем. Форум соберет представителей бизнеса, экспертов и участников рынка для разговора о конкуренции, регулировании, искусственном интеллекте и будущем супераппов в Казахстане.

«Цифровые экосистемы не просто стали неотъемлемой частью жизни каждого казахстанца, — говорит Анастасия Новикова, генеральный директор Kursiv Media. — Они задают новые тренды, трансформируются под влиянием ИИ и создают новую экономическую реальность. Сегодня на этом поле уже работают крупные игроки с финансовым ядром, такие как Freedom, Kaspi.kz, Halyk Group и Forte. Параллельно быстро растут и расширяются маркетплейсы. И при этом казахстанские компании сталкиваются с конкуренцией со стороны глобальных и региональных игроков, а государственное регулирование экосистем, совмещающих финтех и другие сервисы, становится более жестким. Как игроки рынка справляются с новыми вызовами? Kursiv Ecosystems Forum 2026 станет площадкой для открытого обмена мнениями о том, как должна развиваться экосистемная модель в Казахстане».

Форум пройдет в формате fireside chat и будет состоять из трех частей: пленарной сессии и двух панельных дискуссий. Такой формат предполагает не формальные выступления, а живой разговор, в котором модератор стремится раскрыть не только позицию спикера, но и его более глубокое понимание происходящих на рынке процессов.

На пленарной сессии «Цифровые экосистемы Казахстана: путь к доминированию или диверсификации?» участники обсудят, каким должно быть регулирование экосистем, какие тренды уже меняют рынок, возможны ли в Казахстане партнерские модели, как экосистемы отвечают на вызов искусственного интеллекта и какие цифровые сервисы страна потенциально может экспортировать.

Подтвержденные спикеры пленарной дискуссии:

— Мадина Абылкасымова, председатель АРРФР РК,

— Марат Омаров, председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК,

— Тимур Турлов, CEO и мажоритарный акционер Freedom Holding Corp,

— Наталья Боер, CEO Ozon СНГ.

Среди ожидаемых спикеров — Михаил Ломтадзе, CEO Kaspi.kz, и Багдат Мусин, председатель правления АО «Казахтелеком». Модератором сессии выступит руководитель Kursiv Research Сергей Домнин.

Первая панельная сессия «SuperApp 3.0: смерть „иконок“ и рождение ИИ-агентов» будет посвящена новому этапу развития цифровых платформ. Участники обсудят, где проходит граница между полезной экосистемой и перегруженным приложением, что эффективнее — суперапп или созвездие сервисов, а также сможет ли чат-строка стать новым главным экраном. Подтвержденные спикеры сессии:

— Вячеслав Ким, управляющий директор Freedom Bank,

— Аршын Султангазы, руководитель мобильного банкинга для розничных клиентов Банка ЦентрКредит,

— Александр Нагорный, CPO Kolesa Group.

Среди ожидаемых — Тимур Шалекенов, глава Yandex Qazaqstan.

Вторая панельная сессия «ИИ в бизнес-процессах цифровых супермаркетов: как внедрить искусственный интеллект и не потерять „человечность“?» будет посвящена практическому использованию ИИ. В центре обсуждения — глубина проникновения искусственного интеллекта в сервисы, изменение клиентского опыта, взаимодействие бизнеса, государства и ИИ, а также экономика дата-центров.

Подтвержденные спикеры сессии:

— Ренат Туканов, главный технический директор Freedom Holding Corp.,

— Касым Есергепов, генеральный директор QazCloud,

— Владислав Минкевич, председатель правления AKASHI Data Center PLC.

С полным списком спикеров и программой форума можно ознакомиться по ссылке.