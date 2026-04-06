Могут ли закрыть ЦОНы по Казахстану?

В 2025 году количество посещений ЦОНов снизилось на 13%.

Заместитель премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития в кулуарах Сената рассказал, что будут делать с Центрами обслуживания населения на фоне активного перевода госуслуг в онлайн-формат. Жаслан Мадиев отметил, что в 2024 году количество посещений ЦОНов составило около 15 миллионов. В 2025 году этот показатель снизился на 13%, а в первом квартале 2026 года — еще на 30%. К концу года этот показатель, по прогнозам министерства, может достигнуть 50%. Однако планов массово закрывать ЦОНы нет, передает Zakon.kz.

«Это не означает, что они сразу же будут закрыты, — заявил министр. Планируется трансформировать эти Центры. — ЦОНы должны будут по большей части переведены в зоны самообслуживания. Предполагаем, что распределение будет 70%-20%-10%, где 70% площади должно быть посвящено зонам самообслуживания. Консультанты будут консультировать граждан, чтобы они сами проходили на терминалах процедуру получения той или иной госуслуги. Тогда у людей будет формироваться устойчивая привычка получения услуги в онлайн-формате, и через какое-то время они не будут даже приходить в ЦОНы. 20% площади должно быть посвящено госуслугам, которые оказывают менеджеры, и примерно 10% — процессу обучения граждан eGov инструментам и технологиям».