Следите за новостями

Цифра дня

На 13% снизилось количество посещений ЦОНов в 2025 году

    Какие еще госуслуги могут перевести в онлайн-формат?

    Заместитель премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития в кулуарах сената поделился подробностями.

    6 апреля 2026 11:00, Profit.kz
    Рубрики: Общество

    Жаслан Мадиев сообщил, что речь идет о десяти популярных услуг ЦОНов — их переведут в безальтернативный онлайн-формат, передает Zakon.kz.

    «Получение электронно-цифровой подписи — мы полностью запретили получение этой услуги в офлайн-формате. Также в онлайн-формат переведены услуги по получению водительского удостоверения и его перевыпуск, регистрации по месту жительства. Регистрация недвижимости и прав на земельные участки — все это будет переводиться. Мы эту работу планируем завершить в этом полугодии», — сказал министр.

    Подписывайтесь на каналы Profit.kz в Facebook и Telegram.