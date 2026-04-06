Какие еще госуслуги могут перевести в онлайн-формат?

Заместитель премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития в кулуарах сената поделился подробностями.

Жаслан Мадиев сообщил, что речь идет о десяти популярных услуг ЦОНов — их переведут в безальтернативный онлайн-формат, передает Zakon.kz.

«Получение электронно-цифровой подписи — мы полностью запретили получение этой услуги в офлайн-формате. Также в онлайн-формат переведены услуги по получению водительского удостоверения и его перевыпуск, регистрации по месту жительства. Регистрация недвижимости и прав на земельные участки — все это будет переводиться. Мы эту работу планируем завершить в этом полугодии», — сказал министр.