Казахстанские ученые разработали систему Smart Home

Проект реализован при поддержке Фонда науки РК в рамках научного проекта DP21681802 в 2023–2025 годах. В результате были разработаны контроллер Wallee и соответствующее программное обеспечение, а также представлена на рынок полноценная система Smart Home (Умный Дом).

Решение позволяет объединить инженерные и бытовые системы зданий в единую платформу, обеспечивая эффективную реализацию сценарного управления и автоматизации. Система предлагает комплексный подход к обеспечению безопасности, управлению энергоресурсами и оптимизации бытовых процессов.

Результаты проекта продемонстрировали высокую эффективность продукта в реальных условиях эксплуатации. В частности, система успешно прошла апробацию на пилотных и коммерческих объектах, а показатели производства и продаж превысили запланированные уровни.

По словам директора компании Connected Home Саята Актая, разработанная система уже широко применяется в строительной отрасли: «Мы сотрудничаем с крупными строительными компаниями. Контроллер используется для автоматизации, а датчики обеспечивают безопасность. Все сигналы поступают в наше мобильное приложение. Пользователь может в режиме реального времени получать уведомления о протечке воды, появлении дыма или несанкционированном доступе, даже находясь вне дома. Кроме того, с помощью контакторного устройства можно дистанционно включать и отключать электроснабжение в доме. На сегодняшний день заключены контракты на установку наших контроллеров в 15 тысячах квартир в Астане, Алматы и Шымкенте, из которых 7 тысяч уже оснащено системой».

