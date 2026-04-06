Президент акцентировал внимание на цифровой трансформации казахстанских школ

Глава государства принял министра просвещения Жулдыз Сулейменову.

Как сообщила Жулдыз Сулейменова, ведется работа по обновлению содержания учебных программ и учебников в целях продвижения ценностей новой Конституции. В рамках инициативы «Таза Қазақстан» разрабатывается стандарт экологического образования. В школах также внедряется единая программа воспитания «Адал азамат». Касым-Жомарту Токаеву было доложено, что проведен системный анализ содержания начального образования. Учебные программы пересматриваются с усилением навыков чтения, письма и арифметики.

Глава государства был проинформирован о том, что в рамках национального проекта «Келешек мектептері» завершено строительство 217 школ на 460 тысяч ученических мест. Реализуются комплексные меры в рамках цифровизации системы образования. На сегодня 99% школ подключено к интернету. К проекту «Социальный кошелек» подключено 6 760 школ. Дипломы, аттестаты и справки доступны в цифровом формате. Платформа «Ұстаз» обеспечивает полную автоматизацию аттестации педагогов. Более 240 тысяч педагогов прошли переподготовку по применению искусственного интеллекта, еще 200 тысяч учителей освоят использование ИИ-ассистентов в рамках проекта ChatGPT Edu.

Министр рассказала, что в целях развития инфраструктуры введено в эксплуатацию 184 объекта образования. Решены проблемы 80 трехсменных и 31 аварийной школы. Проведен капитальный ремонт 209 школ, современным оборудованием оснащены 1192 предметных кабинета. Очередь в детские сады сокращена почти в 2 раза.

Глава государства дал ряд поручений по повышению качества образования и его доступности, сокращению дефицита ученических мест, развитию системы подготовки рабочих кадров, эффективному использованию бюджетных средств и цифровой трансформации образования, включая реализацию проекта Qazaq Digital Mektebi. Наряду с этим Президент считает важным в течение ближайших 3 лет внедрить передовой опыт в школах проекта «Келешек мектептері».

