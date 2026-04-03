Объем венчурного рынка Казахстана в 2025 году вырос в три раза

Аналитическое агентство RISE Research представило исследование венчурного рынка Центральной Азии за 2025 год.

Масштабный анализ охватывает Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан. Исследование было презентовано в Ташкенте на 5-м Центрально-Евразийском венчурном форуме, который собрал порядка 800 участников — инвесторов, предпринимателей, топ-менеджеров и представителей венчурных фондов из Центральной Азии и других регионов.

Трехкратный рост и появление первого «единорога»

В 2025 году венчурный рынок Казахстана показал взрывной трехкратный рост по сравнению с предыдущим годом. Общий объем привлеченного финансирования достиг $209 млн (против $71 млн в 2024 году), а суммарная оценка стартапов составила $2,16 млрд.

Абсолютным драйвером этого скачка стал стартап Higgsfield, привлекший $130 млн в раунде Series A. Достигнув оценки в $1,3 млрд, компания стала первым казахстанским «единорогом» и аккумулировала более половины всех венчурных инвестиций года.

Однако рынок демонстрирует органический рост даже без учета этого мега-раунда: объем инвестиций вырос на 11,3% (до $79 млн), а общая оценка стартапов составила $860 млн. Среднегодовой темп роста (CAGR) рынка с 2018 года устойчиво держится на уровне 31%.

«Почти каждый пятый стартап в Центральной Азии привлекает венчурное финансирование. Это уровень, сопоставимый с ведущими глобальными экосистемами. При этом плотность профинансированных компаний остается низкой — около 4,6 на 1 млн человек, что ограничивает масштаб роста экосистемы», — отметила директор RISE Research Айнур Жантурина.

Взросление рынка: фокус на поздние стадии

Структура сделок смещается в сторону более зрелых проектов, что усиливается крупными чеками с иностранным участием. Если в 2024 году доминировали Seed-раунды (46%), то в 2025-м (даже без учета Higgsfield) 31% финансирования пришлось на Series A.

Ключевым драйвером экосистемы остается искусственный интеллект, который окончательно стал базовой технологией для рынка. ИИ-стартапы (без учета Higgsfield) привлекли почти половину всех средств — 46,6%, и сформировали 38,2% от совокупной оценки казахстанской стартап-экосистемы за 2025 год.

Фонд фондов как катализатор институциональных инвестиций

В 2025 году бизнес-ангелы стали главной движущей силой рынка, достигнув паритета с институциональными фондами. На долю частных инвесторов пришлось 44,7% от общего объема инвестиций (без учета сделки Higgsfield). При этом крупнейшей категорией инвесторов по объему вложенного капитала стали именно локальные ангелы.

Глобальные амбиции: фокус на США со старта

По данным исследования, казахстанские фаундеры все чаще начинают планировать выход на рынок США на самом старте. В 2025 году сразу три стартапа с казахстанскими корнями прошли в элитный Y Combinator, а в совокупности проекты, ориентированные на США, привлекли более $214 млн.

Полная версия исследования доступна по ссылке.