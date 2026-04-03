В РК создадут Национальный репозиторий исходных кодов ПО госорганизаций

Подготовлен проект приказа заместителя премьер-министра — министра искусственного интеллекта и цифрового развития «Об утверждении Правил функционирования Национального репозитория исходных кодов». Репозиторий исходных кодов — это цифровое хранилище (локальное или удаленное), где разработчики хранят, организуют, отслеживают изменения и совместно работают над кодом программного обеспечения, передает Zakon.kz.

В частности, правила устанавливают порядок функционирования Национального репозитория исходных кодов, включая требования к передаче, хранению и обновлению исходных кодов программного обеспечения государственных и квазигосударственных организаций, Кроме того, определены процедуры подачи заявок, заключения договоров, а также правила доступа к исходным кодам, которые относятся к информации ограниченного доступа и предоставляются только по установленным основаниям.Также регламентированы обязанности владельцев по актуализации версий ПО и меры по обеспечению безопасности, целостности и рационального хранения данных.

Как отметили в Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития, цель документа — обеспечение безопасного централизованного хранения исходных кодов государственного ПО, повышение уровня кибербезопасности и гарантирование возможности восстановления и сопровождения ПО. Ожидаемыми результатами являются создание функционирующего Национального репозитория исходных кодов, налаживание процессов передачи, контроля и актуализации исходных кодов, а также снижение рисков утраты или несанкционированного доступа к ним.

