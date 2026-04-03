Qazaq Digital Mektebi откроет новые возможности для повышения качества образования в сельских школах

Проект будет запущен в пилотном режиме в сентябре текущего года в семи регионах страны.

В рамках пилота планируется охватить малокомплектные школы Северо-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской, Павлодарской, Западно-Казахстанской, Актюбинской и Восточно-Казахстанской областей. В настоящее время утверждена концепция проекта и проводится анализ технического состояния отобранных школ. Совместно с местными исполнительными органами ведется работа по оснащению образовательных организаций современным оборудованием и развитию цифровой инфраструктуры.

Основная цель программы заключается во внедрении национальной платформы управления обучением для сельских школ и обеспечении ее уникальным цифровым образовательным контентом. Реализация проекта «Qazaq Digital Mektebi» позволит обеспечить сельским школьникам доступ к конкурентоспособному образованию и станет важным фактором развития человеческого капитала страны.

