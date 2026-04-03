Глава государства принял министра науки и высшего образования Саясата Нурбека

Президент заслушал доклад о приоритетных направлениях деятельности ведомства и ходе реализации стратегических инициатив в сфере науки и высшего образования.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о реализации потенциала новой Конституции в сфере высшего образования и науки. Саясат Нурбек представил меры по созданию экосистемы развития человеческого капитала и запуску сквозной системы управления талантами. Также он рассказал о результатах исследования рынка труда и прогнозах потребности в кадрах до 2030 года. Были озвучены меры по расширению доступа к высшему образованию, включая внедрение механизма «Келешек» и новой модели финансирования отрасли.

Президенту доложили о реализации национального движения AI-Sana и о запуске проекта AI-Enabled University — индустриального университета нового типа с интеграцией ИИ в образовательные и производственные процессы, а также о планах по созданию наукоемких территорий, включая инновационные кластеры и наукограды.

Министр также сообщил, что осуществляется системный переход к модели развития DeepTech и сложных производств. Ключевым элементом станет взаимодействие ВУЗов с региональными акиматами, которое позволит выявлять технологические задачи и перспективные ниши. Механизм включает проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, создание промышленных образцов и запуск производств.

Продолжается реализация реформ, направленных на совершенствование научной политики. Особое внимание профильное ведомство уделяет государственной поддержке ученых, включая предоставление грантов, научных стажировок, премий, а также обеспечение жильем молодых ученых.

По итогам встречи Глава государства дал ряд поручений, направленных на повышение качества высшего образования, развитие научных исследований и их коммерциализацию, стимулирование инновационной деятельности, развитие инфраструктуры, а также повышение качества филиалов зарубежных университетов.

