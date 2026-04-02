В СЦК состоялся брифинг по цифровизации социально-трудовой сферы

Вице-министр труда и социальной защиты населения РК Бахтияр Жазыкпаев рассказал о системной трансформации социально-трудовой сферы в рамках объявленного Года цифровизации и искусственного интеллекта.

На сегодняшний день министерство системно ведет работу по автоматизации госуслуг. В электронном формате оказываются 45 из 49 существующих государственных услуг, при этом 28 из них оказываются проактивно. По состоянию на 1 марта 2026 года ведомством оказано 1,4 млн услуг, из которых 41% (564,6 тыс.) предоставлены гражданам в автоматическом режиме без необходимости подачи заявления.

В рамках исполнения поручений Главы государства министерством проводится работа по внедрению технологий искусственного интеллекта в государственные услуги. В 2025 году с применением ИИ уже обеспечено назначение адресной социальной помощи, регистрация лиц, ищущих работу, безработных, а также установление инвалидности. В 2026 году планируется расширение применения ИИ на новые услуги, включая назначение пенсионных выплат, государственных пособий, присвоение статуса кандаса и направление на меры занятости.

«Мы последовательно переходим к проактивной, адресной и удобной модели оказания государственных услуг, основанной на данных и современных цифровых технологиях. Внедрение искусственного интеллекта, автоматизация процессов и интеграция информационных систем позволяют повысить эффективность, прозрачность и качество принимаемых решений», — отметил Бахтияр Жазыкпаев.

Сфера занятости переходит на новый этап. В рамках базовой цифровизации — все услуги и меры содействия занятости переведены в электронный формат. В рамках проекта «Цифровая служба занятости» ИИ на основе данных об образовании, навыках, опыте обеспечивает персонифицированное сопровождение — от выявления до трудоустройства: предлагает профилирование, подбирает и направляет релевантные вакансии, в том числе автоматически при потере работы. Ключевой принцип — переход от заявительного формата к проактивному сопровождению занятости, когда государство не ждет обращения гражданина, а само предлагает решения на основе данных.

Отдельным направлением работы является модернизация процесса медико-социальной экспертизы. В целях повышения объективности и сокращения сроков установления инвалидности внедрены цифровые решения с использованием искусственного интеллекта: разработанная ИИ-модель на основе медицинских данных формирует рекомендации для экспертов медико-социальной экспертизы, при этом окончательное решение остается за специалистом; с момента запуска модели обработано более 24 тыс. заявок.

Развитие Портала социальных услуг направлено на повышение доступности и прозрачности получения технических средств реабилитации, санаторно-курортного лечения и услуг индивидуальных помощников, обеспечена адаптация для лиц с нарушением зрения и автоматизирован контроль качества размещаемых товаров поставщиками.

В 2026 году планируются интеграция с Национальным каталогом товаров, внедрение биометрической аутентификации, технологий компьютерного зрения и пилот по использованию цифрового тенге.

Отдельно вице-министр Б. Жазыкпаев остановился на вопросах развития платформенной занятости. На сегодняшний день к системе подключены более 20 интернет-платформ, а общее количество участников превысило 395 тысяч человек.

Общий объем социальных отчислений составил более 10,7 млрд тенге, включая пенсионные взносы, социальные отчисления и взносы в систему медицинского страхования. Это позволяет вовлекать граждан в формальную занятость и обеспечивать их социальную защиту.

Цифровая трансформация также затронула сферу охраны труда. Ведомство перешло к превентивной модели управления рисками: в единую цифровую систему переведены трудовые договоры, результаты проверок и расследования несчастных случаев. Сформированная цифровая карта трудовых рисков в сочетании с алгоритмами ИИ позволит прогнозировать опасные ситуации на производстве еще до их возникновения.

«В конечном итоге, все инициативы ориентированы на повышение качества жизни граждан и обеспечение справедливой социальной поддержки», — заключил вице-министр Б. Жазыкпаев.