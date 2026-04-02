В ЕАЭС запустят беспилотные грузовые перевозки

Блок энергетики и инфраструктуры Евразийской экономической комиссии и Ассоциация «Цифровой транспорт и логистика» договорились о реализации ряда проектов.

План мероприятий, рассчитанный на 2026–2027 годы, подписан 1 апреля в рамках первого Международного транспортно-логистического форума в Санкт-Петербурге. Стороны договорились о сотрудничестве по реализации проектов, направленных на развитие цифровизации транспортной деятельности, функционирования инфраструктуры, информационного обмена данными, включая развитие беспилотных технологий и высокоавтоматизированных систем.

«Сегодня, в условиях глобальной турбулентности именно транспорту отведена роль связующего звена, сдерживающего центробежные силы. Ключевой драйвер роста в этом направлении — цифровизация. Впереди нас ждет большая, сложная работа по увеличению конкурентоспособности на рынке цифрового и беспилотного транспорта», — отметил министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев по итогам подписания совместного плана мероприятий.

Также стороны планируют проведение совместных мероприятий, подготовку аналитических материалов и докладов, консультации и обмен опытом по актуальным вопросам в сфере цифровых технологий на транспорте, обмен статистическими данными.

В свою очередь директор Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Полина Давыдова отметила положительный опыт взаимодействия с ЕЭК и выразила заинтересованность в долгосрочном сотрудничестве.

Ассоциация «Цифровой транспорт и логистика» является центром компетенций по цифровой трансформации транспортного комплекса Российской Федерации. Ассоциации занимается созданием и развитием единого мультимодального цифрового транспортного и логистического пространства на территории России в интересах участников рынка транспорта и логистики на основе разработки и внедрения новых цифровых технологий, а также объединения усилий и интеграции программ отраслевых компаний и государства.

