Банки Казахстана введут единый QR-код до конца апреля

Тимур Сулейменов уточнил, что основная работа связана с разной технической настройкой уже разработанных банками систем QR.

Все казахстанские банки должны подключиться к системе единого QR до конца апреля текущего года. Об этом сообщил председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов. Он отметил, что в системе будут подключены и лидеры — Halyk Bank и Kaspi Bank, передает Курсив.

«У Halyk Bank и у Kaspi Bank есть технологически разные протоколы и алгоритмы этого QR. То есть они подошли к этому по-разному с технической точки зрения. Сейчас мы это все устаканиваем с тем, чтобы набор информации, который содержится в QR, все эта криптографическая защита была единой… Я надеюсь, что в апреле мы вас порадуем тем, что работа по подключению всех банков будет более-менее завершена», — сказал он.

Сулейменов уточнил, что основная работа связана с разной технической настройкой уже разработанных разными банками систем QR. При этом крупные банки уже достаточно долго совершенствовали свои системы оплаты с помощью QR, параллельно развивая розничные сети. Вместе с тем, по нормативным требованиям все банки Казахстана обязаны принять участие в системе единого QR. В конце апреля начнутся тестовые оплаты с помощью единого QR, а позднее система заработает в промышленных масштабах.

«У нас базово план до конца апреля все это выстроить и начать тестовые транзакции. Не тестовые даже, скажем так, пилотные транзакции. Потом выйти уже в промышленную эксплуатацию», — сказал он.

Переход к системе единого QR будет выгоден, прежде всего, клиентам небольших банков, которые имеют малое количество POS-терминалов в розничных точках и могут платить лишь, используя QR крупнейших банков. Теоретически взаимное использование POS-терминалов через единый QR позволит оптимизировать расходы на создание инфраструктуры для оплаты платежными картами и QR через банковские приложения.

