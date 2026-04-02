Минздрав запускает цифровую систему контроля и управления ресурсами здравоохранения

Министерство здравоохранения в рамках цифровой трансформации отрасли внедрило модернизированную Систему управления ресурсами здравоохранения. Это цифровая платформа, объединяющая данные о медицинских организациях, медицинских работниках, их квалификации, а также производственных базах и медицинской технике. Система формирует современную модель государственного контроля, основанную на непрерывном мониторинге и профилактическом выявлении рисков.

СУР охватывает более 21 тыс. медицинских организаций, включая государственный и частный сектор, и обеспечивает работу с достоверными верифицированными данными за счет интеграции с государственными информационными системами. В системе сформирован цифровой профиль каждой медицинской организации. Он включает сведения о лицензиях, подразделениях и персонале, производственных базах и медицинской технике.

Ключевым результатом модернизации системы является переход от реактивного формата проверок к проактивному контролю, при котором нарушения выявляются на ранних этапах на основе анализа данных. Это значительно снижает необходимость выездных проверок и позволяет выстроить профилактический контроль без увеличения нагрузки на медицинские организации.

В части кадрового мониторинга система в режиме реального времени анализирует занятость медицинских работников и формирует риск-ориентированные индикаторы.

По данным СУР, на текущий момент в системе выявлено более 6 тысяч сотрудников с истекшими сертификатами, из которых более 2 тысяч — врачи и более 4 тысяч — средний медицинский персонал. Значительная часть таких случаев приходится на городские медицинские организации (более 5 тыс. сотрудников), в сельской местности — более тысячи.

В СУРе зафиксировано более 4 тыс. случаев превышения допустимой нагрузки (более 1,75 ставки), включая 3 506 врачей и 508 работников среднего медицинского персонала. Эти данные позволяют более точно оценивать фактическую занятость медицинских работников и выявлять зоны повышенного риска.

Система также позволяет анализировать случаи одновременной занятости медицинских работников в нескольких организациях, что требует дополнительной оценки с учетом специфики медицинской деятельности и профиля специалиста.

На основе данных СУР обеспечивается проведение дистанционного контроля сотрудниками КМФК с использованием аналитических панелей и риск-ориентированных индикаторов, позволяя формировать выборки организаций с отклонениями и сосредотачивать контрольные мероприятия на зонах повышенного риска.

Аналитика системы используется для принятия управленческих решений, включая планирование кадровой политики, определение потребности в специалистах и распределение образовательных грантов по востребованным направлениям подготовки.

