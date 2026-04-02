В РК запускают цифровую службу занятости

Сфера занятости в Казахстане переходит на качественно новый этап. На сегодня завершена базовая цифровизация всех услуг и мер содействия занятости. Следующий шаг — переход к проактивной модели, где государство не ждет обращения гражданина, а действует на опережение. В рамках этой работы реализуется проект «Цифровая служба занятости». Об этом сообщил вице-министр труда и социальной защиты населения РК Бахтияр Жазыкпаев.

Цель проекта — выстроить персонифицированное сопровождение гражданина на всем пути до устойчивого трудоустройства при помощи данных и технологий искусственного интеллекта.

Спикер объяснил механизм работы системы на примере выпускников образовательных учреждений. Цифровой сервис, анализируя данные об образовании, направляет выпускнику уведомление с предложением содействия в трудоустройстве или повышении квалификации. Пользователь указывает желаемую должность и уровень заработной платы, после чего система автоматически подбирает подходящие вакансии. Аналогичный подход планируется применять и в отношении граждан, потерявших работу.

Вице-министр добавил, что профессиональная практика студентов полностью переведена в цифровой формат на платформе Enbek.kz. Система охватывает все этапы — от получения анкет из образовательных организаций и размещения резюме до выбора места практики. При этом обеспечен выбор как для студентов, так и для работодателей, а также оцифрован дневник отчетности.

Также в Казахстане активно развивается платформенная занятость. К системе уже подключены более 20 интернет-платформ, а число участников превысило 395 тыс. человек. Общий объем социальных отчислений составил свыше 10,7 млрд тенге, включая пенсионные, социальные и медицинские взносы.

«Этот проект позволяет вовлекать граждан в формальную занятость и обеспечивать их социальную защиту. В дальнейшем работа будет направлена на расширение числа платформ и вовлечение новых участников», — отметил Бахтияр Жазыкпаев.

В заключение спикер остановился на новых подходах к охране труда.

«Не просто фиксируем нарушения, а начинаем управлять рисками на основе данных. Уже сейчас ключевые процессы переведены в цифровой формат. Договоры, проверки, расследования несчастных случаев — все работает в едином окне. Самое важное — мы сформировали Цифровую карту трудовых рисков. Это дает нам возможность видеть проблемные зоны заранее, а не постфактум. Следующий шаг — подключение искусственного интеллекта. Он позволит анализировать причины несчастных случаев и предсказывать риски. В итоге мы переходим к превентивной модели, где меньше проверок „для галочки“, и больше реальной безопасности на рабочих местах», — сказал он.

