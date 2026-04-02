ИИ-модель формирует рекомендации для экспертов медико-социальной экспертизы

В целях повышения объективности и сокращения сроков оказания услуг для установления инвалидности внедряются цифровые решения с применением искусственного интеллекта.

С конца прошлого года реализована ИИ-модель, которая на основе медицинских данных и документов формирует рекомендации для экспертов медико-социальной экспертизы. С момента запуска модели обработано более 24 тыс. заявок. Об этом на пресс-конференции в СЦК сообщил вице-министр труда и социальной защиты населения РК Бахтияр Жазыкпаев. По словам спикера, планируется интеграция с информационными системами министерства здравоохранения для получения точных и объективных данных.

«С середины прошлого года реализован проект по электронной очереди. Пилот запущен в Акмолинской области, в рамках которого подано порядка 1,5 тыс. заявок. Это позволило сократить время ожидания и повысить удобство получения услуг для граждан. На постоянной основе ведется работа по развитию Портала социальных услуг, направленного на обеспечение удобного и прозрачного доступа граждан к техническим средствам реабилитации, санаторно-курортному лечению и услугам индивидуальных помощников. С 2025 года внедрен кабинет независимого эксперта медико-социальной экспертизы. Сформирован реестр независимых экспертов, в который включены более 80 специалистов. Дополнительно обеспечена доступность портала для лиц с нарушением зрения. Интерфейс адаптирован с поддержкой озвучки, субтитров и специальных программ: NVDA, VoiceOver», — рассказал спикер.

Также автоматизирован контроль предоставляемых товаров на портале социальных услуг: ежемесячно удаляют до 1 тыс. устаревших позиций технических средств реабилитации.

Бахтияр Жазыкпаев добавил, что в текущем году планируется интеграция с Национальным каталогом товаров для унификации карточек товаров, внедрение биометрической аутентификации, применение технологий компьютерного зрения, а также пилот по использованию цифрового тенге при предоставлении технических средств реабилитации.

Напомним — 4 декабря 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Healthcare Day, посвященная информационным технологиям в здравоохранении.